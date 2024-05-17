آرني سلوت يحسمها: سأتولى تدريب ليفربول الموسم المقبل

ونقلت شبكة (ESPN) عن سلوت قوله في مؤتمر صحفي: "أستطيع أن أؤكد أنني سأصبح مدربا لليفربول الموسم المقبل".

ولم يؤكد ليفربول رسميا حتى الآن اسم خليفة كلوب.

وسيرحل المدرب الألماني بعد المباراة الأخيرة للنادي هذا الموسم ضد ولفرهامبتون واندرارز، يوم الأحد.

وأضاف سلوت: "حتى الآن، لم أكن أعتقد أنه سيكون آخر تحضير لي قبل مباراتي الأخيرة، لكن هكذا تسير الأمور.. لهذا السبب تأخرت قليلا الآن (عن المؤتمر الصحفي)، لأنني أردت أن أقول وداعا لبعض الأشخاص وتخصيص بعض الوقت لهم، أكثر من مجرد المصافحة".

وتابع: "من الجميل جدا أن أشعر أن الناس يعتقدون حقا أنه من المؤسف أن أرحل".

وأكد فينوورد رحيل سلوت، ونشر مقطع فيديو على منصة "إكس" قال فيه: "فترة آرني سلوت تقترب من نهايتها. دعونا نستمتع باللحظات الأخيرة".