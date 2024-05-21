لاعب منافس يكشف لفتة رائعة من نجم النصر السعودي
كشف الإيفواري إبراهيما سنغاري لاعب خط وسط نادي نوتينغهام الإنجليزي ومنتخب الفيلة عن موقف إنساني لافت ومثالي للنجم السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي، وذلك خلال مباراة جمعت منتخبي كوت ديفوار والسنغال، في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2024.
وقال سنغاري الذي توج مع منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا التي احتضنتها كوت ديفوار وفازت باللقب على حساب نيجيريا في النهائي، إن ساديو ماني كان له موقف إنساني رائع، وذلك بعد تدخل عنيف قام به نجم النصر السعودي خلال لقاء منتخب الأفيال بأسود التيرانجا، في 29 يناير الماضي، ضمن دور الـ16، حسمه الأول لصالحه بفضل ركلات الترجيح (5-4).
وخلال المباراة، قام ماني بتدخل عنيف على قدم سنغاري، ما عرضه لإصابة قوية، لكن حكم اللقاء اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء في وجه ماني بعد الرجوع لتقنية الفيديو.
وتابع لاعب خط وسط نوتنغهام في تصريحات لموقع "أفريك فوت" (AFRIK FOOT): "عقب المباراة، قام ماني بزيارتي والاعتذار لي، وقمنا بتبديل القمصان معاا، كما أنه اتصل بي مرة أخرى مكالمة بالفيديو، وأصر على أن يرى قدمي ليطمئن بنفسه على موضع الإصابة".
ويشار إلى أن إصابة سنغاري في مباراة كوت ديفوار والسنغال تسببت في استبعاد اللاعب من مقابلة ربع النهائي أمام مالي، قبل أن يعود في المباراتين التاليتين أمام الكونغو ونيجيريا، مشاركًا في تتويج الأفيال باللقب في النهاية.