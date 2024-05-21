لاعب منافس يكشف لفتة رائعة من نجم النصر السعودي

وخلال المباراة، قام ماني بتدخل عنيف على قدم سنغاري، ما عرضه لإصابة قوية، لكن حكم اللقاء اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء في وجه ماني بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وتابع لاعب خط وسط نوتنغهام في تصريحات لموقع "أفريك فوت" (AFRIK FOOT): "عقب المباراة، قام ماني بزيارتي والاعتذار لي، وقمنا بتبديل القمصان معاا، كما أنه اتصل بي مرة أخرى مكالمة بالفيديو، وأصر على أن يرى قدمي ليطمئن بنفسه على موضع الإصابة".

ويشار إلى أن إصابة سنغاري في مباراة كوت ديفوار والسنغال تسببت في استبعاد اللاعب من مقابلة ربع النهائي أمام مالي، قبل أن يعود في المباراتين التاليتين أمام الكونغو ونيجيريا، مشاركًا في تتويج الأفيال باللقب في النهاية.