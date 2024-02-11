موقف بيلينغهام من مباراة ريال مدريد ضد لايبزيغ
كشفت تقارير صحفية عن موقف جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، من المشاركة في مباراة فريقه أمام لايبزيغ الألماني، التي تجمعهما، مساء الثلاثاء.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة خارج أرضه أمام لايبزيغ في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وتعرض بيلينغهام لإصابة مقلقة خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه على جيرونا برباعية نظيفة، في الدوري الإسباني، مساء السبت.
وطلب بيلينغهام استبداله بعدما سجل هدفين لفريقه في مرمى جيرونا متأثرا بإصابة في كاحل القدم اليسرى.
وتعرض اللاعب الإنجليزي الدولي لالتواء في الكاحل بعد تدخل من بابلو توري لاعب وسط جيرونا في بداية الشوط الثاني.
واستأنف بيلينغهام اللعب مع زملائه بعد تلقيه العلاج لفترة وجيزة داخل الملعب.
وبعدما سجل لاعب ريال مدريد هدفا ثانيا في الدقيقة 55، جلس على أرضية الملعب وطلب الخروج وغادر ملعب "سانتياغو برنابيو" وهو يتحرك بحذر شديد.
ووفقا لما ذكره خوسيه فليكس دياز، الصحفي بجريدة "ماركا"، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "إصابة بيلينغهام ليست مثيرة للقلق ولم يتم استبعاده من مباراة الثلاثاء".
ويعد بيلينغهام من أبرز دعائم ريال مدريد منذ انضمامه من بروسيا دورتموند مطلع الموسم الجاري، حيث سجل 20 هدفا مع 8 تمريرات حاسمة في 29 مباراة.
بنتيجة الأمس، يستمر مدريد للمباراة الـ18 على التوالي بلا هزيمة في الدوري الإسباني.
ورفع النادي الملكي رصيده إلى 61 نقطة على الصدارة، موسعا الفارق مع الثاني جيرونا إلى 5 نقاط.