موقف بيلينغهام من مباراة ريال مدريد ضد لايبزيغ

كشفت تقارير صحفية عن موقف جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، من المشاركة في مباراة فريقه أمام لايبزيغ الألماني، التي تجمعهما، مساء الثلاثاء.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة خارج أرضه أمام لايبزيغ في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتعرض بيلينغهام لإصابة مقلقة خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه على جيرونا برباعية نظيفة، في الدوري الإسباني، مساء السبت.

وطلب بيلينغهام استبداله بعدما سجل هدفين لفريقه في مرمى جيرونا متأثرا بإصابة في كاحل القدم اليسرى.