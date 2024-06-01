لاعب ريال مدريد يطلب الرقم 6 الموسم القادم
قالت صحيفة "ريليفو" الإسباني إن الدولي الفرنسي إدواردو كامافينغا نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني طلب الحصول على القميص رقم 6 خلال الموسم المقبل في حال رحيل زميله، لاعب خط الدفاع ناتشو، الذي ينتهي عقده مع النادي الملكي في 30 يونيو 2024.
ويحمل ناتشو (34 عاما) القميص رقم 6، وهو رقمه في منتخب فرنسا، والذي يبدو أن الرقم المفضل للجوهرة الفرنسية الذي طلب من إدارة النادي الحصول على ذلك الرقم في موسم 2024ـ 2025 في صورة أصبح الرقم شاغرا بخروج ناتشو.
وتواترت أخبار في الصحف المدريدية أن ناتشو لن يمدد عقده مع الريال وسيغادر إما إلى الدوري الأمريكي في خيار أول، أو إلى السعودية أو تركيا كخيارين ثان وثالث وفق صحيفة "ريليفو".
ويحمل إدوارد كامافينغا حاليا الرقم 12 في ريال مدريد، لكن إدارة النادي لن تمانع في تحقيق رغبته في حال مغادرة ناتشو نهائيا النادي عقب مباراة الريال وبروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 ـ 2024، يوم السبت في ستاد ويمبلي.
وانتقل كامافينغا (21 عاما) إلى ريال مدريد في عام 2021 قادما من ستاد رين الفرنسي وخاض معه حتى الآن 144 وسجل هدفين، كما توج بلقب دوري أبطال أوروبا 2022، فضلا عن الدوري الإسباني 2022 و2024 وكأس العالم للأندية 2022.