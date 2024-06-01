لاعب ريال مدريد يطلب الرقم 6 الموسم القادم

قالت صحيفة "ريليفو" الإسباني إن الدولي الفرنسي إدواردو كامافينغا نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني طلب الحصول على القميص رقم 6 خلال الموسم المقبل في حال رحيل زميله، لاعب خط الدفاع ناتشو، الذي ينتهي عقده مع النادي الملكي في 30 يونيو 2024.

ويحمل ناتشو (34 عاما) القميص رقم 6، وهو رقمه في منتخب فرنسا، والذي يبدو أن الرقم المفضل للجوهرة الفرنسية الذي طلب من إدارة النادي الحصول على ذلك الرقم في موسم 2024ـ 2025 في صورة أصبح الرقم شاغرا بخروج ناتشو.

وتواترت أخبار في الصحف المدريدية أن ناتشو لن يمدد عقده مع الريال وسيغادر إما إلى الدوري الأمريكي في خيار أول، أو إلى السعودية أو تركيا كخيارين ثان وثالث وفق صحيفة "ريليفو".