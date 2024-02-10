أكرم عفيف يحقق رقما تاريخيا بهدفه في شباك الأردن
حقق أكرم عفيف، نجم منتخب قطر، رقما تاريخيا بعد تسجيله الهدف الأول لمنتخب بلاده في شباك الأردن، خلال المباراة التي تجمعهما مساء السبت، على ملعب لوسيل، في نهائي كأس آسيا 2023.
وسجل أكرم عفيف هدف التقدم لقطر في الدقيقة 22 من ركلة الجزاء، في المباراة المقامة على استاد لوسيل.
وأصبح عفيف أول لاعب في التاريخ يسجل في نهائيين مختلفين ببطولة كأس أمم آسيا، حيث سبق له وأن سجل في نهائي النسخة الماضية التي توج بها المنتخب القطري.
ورفع أكرم عفيف رصيده إلى 7 أهداف في البطولة الحالية، ليتخطى مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين، ويصبح هدافا لكأس آسيا 2023.
ويخوض المنتخب القطري المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، إذ سبق وأن حقق اللقب في النسخة الماضية، فيما بلغ المنتخب الأردني نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه.
ووصل منتخب قطر للمشهد الختامي في البطولة بعد تفوقه على المنتخب الإيراني بثلاثة أهداف لاثنين في الدور نصف النهائي، فيما تجاوز "النشامى" نظيره الكوري الجنوبي بثنائية.