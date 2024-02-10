أكرم عفيف يحقق رقما تاريخيا بهدفه في شباك الأردن

حقق أكرم عفيف، نجم منتخب قطر، رقما تاريخيا بعد تسجيله الهدف الأول لمنتخب بلاده في شباك الأردن، خلال المباراة التي تجمعهما مساء السبت، على ملعب لوسيل، في نهائي كأس آسيا 2023.

وسجل أكرم عفيف هدف التقدم لقطر في الدقيقة 22 من ركلة الجزاء، في المباراة المقامة على استاد لوسيل.

وأصبح عفيف أول لاعب في التاريخ يسجل في نهائيين مختلفين ببطولة كأس أمم آسيا، حيث سبق له وأن سجل في نهائي النسخة الماضية التي توج بها المنتخب القطري.