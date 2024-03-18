فيديو يكشف عن سبب غريب وراء طرد تشافي (شاهد)
كشف مقطع فيديو متداول عن سبب غريب وراء الطرد الذي تلقاه تشافي هيرنانديز، من الحكم سانشيز مارتينيز، الذي أدار مواجهة الفريق أمام أتلتيكو مدريد، مساء الأحد.
وتغلب برشلونة على أتلتيكو مدريد بثلاثية دون مقابل، في منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الإسباني.
وشهدت المباراة تلقي تشافي بطاقة صفراء في الدقيقة 40، وبعد دقيقتين تلقى البطاقة الحمراء.
ووفقا للفيديو المتداول، فقد ظهر تشافي وهو غاضب من خطأ تم احتسابه على لاعبه ألكاي غوندوغان ليقوم بالتحدث مع الحكم الرابع، حيث ظهر الأخير ويبدو أنه تحدث مع حكم الساحة طالبا منه ضرورة إخراج البطاقة الصفراء الثانية لتشافي وطرده.
وبالفعل توجه الحكم سانشيز مارتينيز سريعا إلى تشافي وقام بإشهار الكارت الأحمر في وجه، حيث بدا تشافي مندهشا ويردد "لا. لا، لم أقل شيئًا.. لم أقل شيئًا"، ثم توجه للحكم المساعد وأخذ يتساءل: "ماذا قلت لك؟ ماذا قلت لك".
وقال تشافي عقب المباراة: "لم أتحدث كثيرًا مع الحكم، لقد أخبرني الحكم الرابع أن طردي كان بسبب الإشارة بيدي، لم أقل أي شيء على الإطلاق، أنا متحمس وأريد أن يفوز فريقي، وبالنسبة لي الطرد غير عادل لكن يجب أن أقبله".
وأضاف: "نحن برشلونة، ولا أحد يرتاح هنا، وسنحاول التحسن من أجل المنافسة على الليغا ودوري الأبطال".
وجاء في تقرير الحكم في نهاية المباراة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، أن سبب طرد تشافي "لقيامه بإبداء الملاحظات الفنية على أحد قراراتي، والصراخ، والقيام بالإيماءات غير المدروسة، وبعد إنذار مسبق من الحكم الرابع".
وبحسب ما أوضحت "سبورت" من المتوقع أن تكون عقوبة إيقاف تشافي لمدة مباراتين.
وستكون مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني أمام قادش، ثم يواجه لاس بالماس في أبريل المقبل.
وبفوز الأمس، رفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 55 نقطة في المركز الخامس.