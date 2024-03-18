فيديو يكشف عن سبب غريب وراء طرد تشافي (شاهد)

كشف مقطع فيديو متداول عن سبب غريب وراء الطرد الذي تلقاه تشافي هيرنانديز، من الحكم سانشيز مارتينيز، الذي أدار مواجهة الفريق أمام أتلتيكو مدريد، مساء الأحد.

وتغلب برشلونة على أتلتيكو مدريد بثلاثية دون مقابل، في منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الإسباني.

وشهدت المباراة تلقي تشافي بطاقة صفراء في الدقيقة 40، وبعد دقيقتين تلقى البطاقة الحمراء.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد ظهر تشافي وهو غاضب من خطأ تم احتسابه على لاعبه ألكاي غوندوغان ليقوم بالتحدث مع الحكم الرابع، حيث ظهر الأخير ويبدو أنه تحدث مع حكم الساحة طالبا منه ضرورة إخراج البطاقة الصفراء الثانية لتشافي وطرده.