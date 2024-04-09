صفقة تبادلية محتملة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة

وقالت شبكة "ريليفو" الإسبانية إن خورخي مينديز يسعى إلى إبرام صفقة تبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، رغم صعوبتها.

وأوضحت: "هذه الصفقة تبدو صعبة بسبب عدم اهتمام سيميوني بفاتي، إضافة إلى أن قيمة فيليكس أعلى، ولكن سيحاول مينديز التوصل إلى اتفاق مرضٍ".

وتابعت: "يبدو أن جواو مرتاح جدًا في برشلونة وليست لديه الرغبة في لم شمله مع سيميوني في أتلتيكو، لذا يبدو أن تمديد الإعارة لفريق برشلونة هو الأمر الأكثر منطقية".

واختتمت: إذا كانت هناك مشاكل مالية لبرشلونة في تمديد إعارة جواو، فإن الحل الذي لدى مينديز لهذه المشكلة هم جلب أنسو فاتي، على سبيل الإعارة أيضًا، إلى فريق الروخيبلانكو.

وعلى الرغم من أن لاعب برشلونة الشاب ليس من بين الخيارات المفضلة لدى طاقم تدريب سيميوني، إلا أنه لاعب كرة قدم رفيع المستوى يحل أيضًا مشكلة كبيرة في أتلتيكو.