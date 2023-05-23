ترتيب الدوري الإيطالي: إمبولي يقسو على يوفنتوس برباعية (فيديو)

وجاء ثالث أهداف إمبولي بتوقيع فرانشيسكو كابوتوفي الدقيقة 48 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من جين دانييل أكبا أكبرو.

وسجل فيدريكو كييزا هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 86 لكن روبرتو بيكولي أعاد الفارق إلى 3 أهداف بعدما سجل هدفا للمضيف في الدقيقة 90+3.

وجمدت الخسارة رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة من 36 مباراة في المركز السابع، مقابل 42 نقطة لإمبولي في المركز الرابع عشر.

وحتى الآن ضمن نابولي البطل ووصيفه لاتسيو التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وحصد الأول 86 نقطة مقابل 68 للاتسيو.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث ويملك 66 نقطة ثم ميلان برصيد 64 نقطة، وأتلانتا في المركز الخامس برصيد 61 نقطة متقدما بنقطة عن روما السادس، ونقطتين عن يوفنتوس السابع