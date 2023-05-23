ترتيب الدوري الإيطالي: إمبولي يقسو على يوفنتوس برباعية (فيديو)
وجهة إمبولي ضربة قوية لمنافسه يوفنتوس بعدما تغلب عليه 4/1 في الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي اليوم الإثنين.
وأنهى إمبولي الشوط الأول متقدما 2/0، وتقدم له فرانشيسكو كابوتو من ضربة جزاء في الدقيقة 18.
وسجل سبيستيان لوبيرتو الهدف الثاني في الدقيقة 21 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وجاء ثالث أهداف إمبولي بتوقيع فرانشيسكو كابوتوفي الدقيقة 48 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من جين دانييل أكبا أكبرو.
وسجل فيدريكو كييزا هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 86 لكن روبرتو بيكولي أعاد الفارق إلى 3 أهداف بعدما سجل هدفا للمضيف في الدقيقة 90+3.
وجمدت الخسارة رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة من 36 مباراة في المركز السابع، مقابل 42 نقطة لإمبولي في المركز الرابع عشر.
وحتى الآن ضمن نابولي البطل ووصيفه لاتسيو التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وحصد الأول 86 نقطة مقابل 68 للاتسيو.
ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث ويملك 66 نقطة ثم ميلان برصيد 64 نقطة، وأتلانتا في المركز الخامس برصيد 61 نقطة متقدما بنقطة عن روما السادس، ونقطتين عن يوفنتوس السابع
تعادل مخيب لروما
وتعادل روما بشكل مفاجئ 2/2 بملعبه أمام ساليرنيتانا ما أضعف آماله في التأهل للمنافسات الأوروبية الموسم المقبل عبر مركزه في الدوري الإيطالي.
وتقدم ساليرنيتانا في الدقيقة 12 بهدف من توفيع أنطونيو كاندريفا بعد تمريرة عرضية من لاسانا كوليبالي.
وتعادل روما في الدقيقة 47 بهدف من تسجيل ستيفان الشعراوي لكن بولاي ديا تقدم ساليرنيتانا في الدقيقة 54، وتعادل نيمانيا ماتيتش لروما في الدقيقة 83.
ويملك روما 60 نقطة من 36 مباراة في المركز السابع.
وقد يتأهل روما لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حال فوزه على إشبيلية يوم 31 مايو في نهائي الدوري الأوروبي.
وسيلعب روما مع فيورنتينا في الدوري الإيطالي يوم 27 مايو ثم يواجه إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي يوم 31 مايو قبل أن ينهي الموسم بمواجهة فيورنتينا يوم 4 يونيو.