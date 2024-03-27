بعد خسارة مصر برباعية.. منشور مثير للجدل من صلاح (صورة)
أثار النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، الجدل، بعد خسارة منتخب بلاده أمام كرواتيا، أمس الثلاثاء، برباعية، في كأس العاصمة الإدارية.
واستقبل منتخب مصر لكرة القدم ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، ليخسر 4-2 من ضيفه الكرواتي في نهائي بطولة رباعية ودية، أمس الثلاثاء.
وفرضت كرواتيا، ثالث كأس العالم 2022، سيطرتها على اللقاء مع تراجع مصر بقيادة المدرب حسام حسن، الذي خاض مباراته الثانية مع منتخب بلاده، للخلف مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.
ولم يشارك صلاح في البطولة بعد غيابه عن معسكر المنتخب، حيث تعرض المهاجم البالغ (31 عاما) للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وعاد لفريقه ليفربول ثم أصيب مجددا قبل أن يشارك بديلًا أمام سبارتا براغ.
وعقب المباراة، أدلى حسام حسن بتصريحات تحدث فيها عن معاناة منتخب مصر من الغيابات الكثيرة، ولم يذكر اسم محمد صلاح.
وقال حسن: "من دون خوض منافسات كأس عاصمة العامة الإدارية، كنا سنلعب مباراة بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية في ظروف غامضة.. نعاني من غياب العديد من اللاعبين، مثل محمد الشناوي، وزيزو، وإمام عاشور، وقمت بإجراء العديد من التغييرات من أجل منح الفرصة لجميع اللاعبين"، من دون أن يشير إلى محمد صلاح.
وعقب هذه التصريحات، نشر محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، صورة وهو أمام أحد أحواض السباحة مبتسما، وعلّق عليها: "وقت الاستشفاء"، ما أثار الكثير من الجدل بين المتابعين.
واتهم عدد من الجماهير صلاح بأنه لا يعنيه ما قاله حسام حسن وعدم ذكر اسمه، ما يوحي بتفاقم الخلافات بين الطرفين، بعد أن غاب صلاح عن أول معسكر لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.
يذكر أن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول، صرح قبيل البطولة بأن "القائد محمد صلاح" طلب عدم الانضمام للتشكيلة التي ستخوض بطولة ودية في الإمارات الشهر الحالي؛ لرغبته في مواصلة التأهيل مع ناديه ليفربول الإنجليزي.
وأبلغ إبراهيم حسن الصحفيين آنذاك: "لم نستبعد صلاح، لكن هذا بناء على طلبه والخطاب الذي أرسله ليفربول لاتحاد الكرة".
وقال: "صلاح يفضل عدم وجوده حاليا لرغبته في التدرج بالمشاركة مع فريقه، يعتقد أن ذلك أفضل له على المستوى البدني. لن نستدعي أي لاعب ضد رغبته. لقد طلب ذلك، وليفربول أرسل خطابا رسميا".
واختتم: "كنا نريد وجوده لقيمته ولكي يبدأ الجهاز الفني الجديد مهمته بقوة، لكن لا نريد وضع أي عوائق أمام مصلحته".