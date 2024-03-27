بعد خسارة مصر برباعية.. منشور مثير للجدل من صلاح (صورة)

ولم يشارك صلاح في البطولة بعد غيابه عن معسكر المنتخب، حيث تعرض المهاجم البالغ (31 عاما) للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وعاد لفريقه ليفربول ثم أصيب مجددا قبل أن يشارك بديلًا أمام سبارتا براغ.

وعقب المباراة، أدلى حسام حسن بتصريحات تحدث فيها عن معاناة منتخب مصر من الغيابات الكثيرة، ولم يذكر اسم محمد صلاح.

وقال حسن: "من دون خوض منافسات كأس عاصمة العامة الإدارية، كنا سنلعب مباراة بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية في ظروف غامضة.. نعاني من غياب العديد من اللاعبين، مثل محمد الشناوي، وزيزو، وإمام عاشور، وقمت بإجراء العديد من التغييرات من أجل منح الفرصة لجميع اللاعبين"، من دون أن يشير إلى محمد صلاح.

وعقب هذه التصريحات، نشر محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، صورة وهو أمام أحد أحواض السباحة مبتسما، وعلّق عليها: "وقت الاستشفاء"، ما أثار الكثير من الجدل بين المتابعين.

واتهم عدد من الجماهير صلاح بأنه لا يعنيه ما قاله حسام حسن وعدم ذكر اسمه، ما يوحي بتفاقم الخلافات بين الطرفين، بعد أن غاب صلاح عن أول معسكر لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.