استعدادًا لـ"يورو 2024".. رونالدو يقود البرتغال إلى اكتساح أيرلندا
قاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال لتحقيق فوز رائع على حساب أيرلندا بنتيجة 3-0، في مباراة ودية جمعتهما، مساء الثلاثاء، استعدادًا لمنافسات "يورو 2024".
وبدأ جواو فيليكس التسجيل للبرتغال في الدقيقة 18، بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 80، وذلك بعد فاصل مهاري رائع توجه بتسديدةٍ مُتقنةٍ في الزاوية البعيدة.
وأكمل رونالدو الثلاثية بهدفٍ رائع في الدقيقة 60، بعد تمريرة قدمها ديوجو غوتا قابلها "الدون" بتسديدة قوية بقدمه اليسرى.
واختتمت البرتغال بهذه المباراة سلسلة مبارياتها التحضيرية لمُنافسات كأس أمم أوروبا.
وتلعب البرتغال في البطولة في مجموعة قوية تضم مُنتخبات: التشيك، وتركيا، وجورجيا.
ويبدأ المنتخب البرتغالي مشواره في دور المجموعات بمواجهة التشيك، يوم الثلاثاء 18 يونيو، على أرض ملعب لايبزيغ.
وتمكن رونالدو من الوصول إلى هدفه الدولي رقم 130 مع منتخب البرتغال.
وأحرز كريستيانو أهدافه في 207 مباريات، إذ يعد صاحب الـ39 عامًا أكثر من خاض مباريات دولية في تاريخ كرة القدم.