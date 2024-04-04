اعتراف صادم من مارسيلو حول أحد أهداف رونالدو

أدلى مدافع ريال مدريد السابق مارسيلو باعتراف مثير حول مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2017، عندما اعترف بأن أحد أهداف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تلك المباراة جاء من تسلل لم يتفطن له الحكم والحكم المساعد.

وفي حديث لإحدى الإذاعات، ظهر مارسيلو الذي ساهم في تتويج الريال بلقب دوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات سنوات 2014 و2016 و2017 و2018، ليكشف جوانب خفية من مسيرته في ريال مدريد ومن بينها موسم 2016 ـ 2017 الذي توج في أعقابه بدوري الأبطال بعد الفوز على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة (4 ـ 1).

وفي معرض حديثه عن مشوار الفريق الملكي في تلك البطولة، قال مارسيلو إن الهدف الذي سجله زميله آنذاك كريستيانو رونالدو في شباك بايرن ميونخ كان مسبوقًا بتسلل واضح لم يعلن عنه الحكم.

وقال النجم البرازيلي، متحدثًا عن الهدف الثالث لريال مدريد في المواجهة التي جمعته مع بايرن ميونخ: "لقد نظرت إلى الحكم المساعد، لم يرفع الراية رغم أنني كنت أتوقع منه ذلك، ولكن من سيشتكي بعد أن تم احتساب الهدف وواصلنا طريقنا بنجاح نحو التتويج."

وأضاف مارسيلو الذي حمل ألوان ريال مدريد بين عامي 2007 و2022: "كنت أعلم في تلك اللحظة أنني سقطت في فخ التسلل، نظرت إلى السماء وانتظرت أن يرفع الحكم المساعد إشارة التسلل لكنه لم يفعل ذلك، شعرت بارتياح كبير ومررت الكرة لكريستيانو."