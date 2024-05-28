ما حقيقة فيديو تجاهل غوارديولا مصافحة للمندوب الإسرائيلي؟

تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يَظهر فيه الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، وهو يتحاشى مصافحة شخص يزعم كثيرون أنه مسؤول إسرائيلي (المندوب الإسرائيلي في بريطانيا).

وجرى تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع جدًّا، حيث أشاد الكثيرون بموقف مدرب مانشستر سيتي، مؤكدين أنه موقف تاريخي لنصرة القضية الفلسطينية بعد الحرب على غزة.

وتزامنت الحادثة مع ظهور ابنة بيب غوراديولا خلال تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، وهي تحمل الكوفية الفلسطينية، في حركة نالت بدورها الكثير من الإشادة والاستحسان من قبل المتابعين الذين أكدوا أن عائلة المدرب التاريخي للمان سيتي تساند فلسطين علنا.