قادت مسيرة لتحرير زوجها.. والدة لويس دياز تظهر لأول مرة منذ اختطافها (فيديو)

خرج المئات من الأشخاص إلى شوارع بارانكاس؛ للمطالبة بالإفراج الآمن عن لويس مانويل دياز، والد نجم ليفربول لويس دياز، بعد اختطافه هو وزوجته، يوم السبت.

وتم اختطاف والديّ دياز من شوارع مسقط رأسهما في منطقة لاغواخيرا في كولومبيا على يد أربعة رجال مسلحين على دراجات نارية من محطة وقود.

وتم إطلاق سراح والدة دياز، سيلينيس مارولاندا، في وقت لاحق من تلك الليلة، بينما ظل دياز الكبير رهينة، إذ تعمل الشرطة والقوات العسكرية الكولومبية معًا في محاولة لإعادته إلى منزله بأمان.