قادت مسيرة لتحرير زوجها.. والدة لويس دياز تظهر لأول مرة منذ اختطافها (فيديو)
خرج المئات من الأشخاص إلى شوارع بارانكاس؛ للمطالبة بالإفراج الآمن عن لويس مانويل دياز، والد نجم ليفربول لويس دياز، بعد اختطافه هو وزوجته، يوم السبت.
وتم اختطاف والديّ دياز من شوارع مسقط رأسهما في منطقة لاغواخيرا في كولومبيا على يد أربعة رجال مسلحين على دراجات نارية من محطة وقود.
وتم إطلاق سراح والدة دياز، سيلينيس مارولاندا، في وقت لاحق من تلك الليلة، بينما ظل دياز الكبير رهينة، إذ تعمل الشرطة والقوات العسكرية الكولومبية معًا في محاولة لإعادته إلى منزله بأمان.
وحسب ديلي ميل، تم إرسال كوماندوز الجيش لحراسة الحدود ومنع نقل والد دياز إلى فنزويلا المجاورة، لكنّ هناك احتمالا أنه ربما تم نقله بالفعل عبر الغابة الكثيفة التي تفصل بين البلدين.
تم تنظيم المسيرة، يوم الثلاثاء، حيث كسر دياز صمته على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة تفاصيل التجمع الذي شهد قيام المتظاهرين "بإحضار الشموع لإضاءة ضوء الأمل" كما حث خاطفي دياز على "إطلاق سراحه".
ولم يتمكن لاعب ليفربول نفسه من المشاركة في المسيرة، بعد أن نُصح بعدم العودة إلى وطنه بسبب مخاوف على سلامته الشخصية.
وتشير التقارير الواردة في كولومبيا إلى أنه تم تحذير عائلة دياز بشأن التهديدات المحتملة قبل عملية الاختطاف التي وقعت في نهاية الأسبوع.
وكانت مارولاندا تقود المتظاهرين مرتدية قميصًا أبيض مطبوعًا عليه وجه زوجها.
وحمل المتجمعون بالونات بيضاء وأضاءوا الشموع مع حلول الليل. كما حملوا لافتات مكتوبا عليها مناشدات لخاطفيه.
وجاء في إحداها: "عائلة كامبوزانو تسير من أجل حرية ماني (لويس مانويل دياز).
ولم تظهر بعد دوافع الخاطفين، إذ لم يتم طلب مبالغ مالية من أجل تحريره حتى الآن.