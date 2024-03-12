دوري أبطال أوروبا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء عدة مباريات في بطولات مختلفة ما بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

ويترقب عشاق نادي برشلونة الإسباني مواجهة الإياب أمام نابولي، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، كما يستقبل آرسنال فريق بورتو في الدور نفسه.

وفي آسيا، يحل الهلال ضيفا على الاتحاد في كلاسيكو إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويعود الأهلي والزمالك للمنافسة في الدوري المصري، بعدما تواجها في نهائي كأس مصر بالمملكة العربية السعودية.

وتذاع مباريات دوري أبطال أوروبا على قنوات بي ان سبورتس، فيما تنقل مباريات دوري أبطال آسيا على بين ان سبورتس والكاس وأبوظبي الرياضية وssc السعودية.

وتنقل مباريات الدوري المصري على قناة أون تايم سبورتس.