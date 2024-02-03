ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يحقق فوزا ثمينا على ألافيس
حقق فريق برشلونة فوزا مهما على حساب نظيره ديبورتيفو ألافيس بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني على ملعب "مينديزوروتزا".
وافتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل بعدما تلقى تمريرة حاسمة من غوندوغان ليضع المهاجم البولندي الكرة بشكل مميز في شباك ألافيس بحلول الدقيقة 22.
وفي الشوط الثاني، بالدقيقة 50، نجح إلكاي غوندوغان في تسجيل الهدف الثاني بطريقة مميزة، بعدما تلقى تمريرة حاسمة رائعة من قبل بيدري.
وعند الدقيقة 51، نجح صامويل في تقليص نتيجة اللقاء بتسجيله الهدف الأول لفريق ديبورتيفو ألافيس برأسية مميزة في شباك البارسا.
وخرج غوندوغان مصاباً وحل فيتور روكي بدلا منه عند الدقيقة 58.
وعند الدقيقة 62، أحرز فيتور روكي هدف برشلونة الثالث بتسديدة بباطن قدمه اليسري، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من هيكتور فورت.
وفي الدقيقة 72، تحصل فيتور روكي على بطاقة حمراء بعدما تلقى بطاقة صفراء ثانية إثر تدخله على مدافع ألافيس.
وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 26 نقطة في المركز الـ12.