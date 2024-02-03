ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يحقق فوزا ثمينا على ألافيس

حقق فريق برشلونة فوزا مهما على حساب نظيره ديبورتيفو ألافيس بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني على ملعب "مينديزوروتزا".

وافتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل بعدما تلقى تمريرة حاسمة من غوندوغان ليضع المهاجم البولندي الكرة بشكل مميز في شباك ألافيس بحلول الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، بالدقيقة 50، نجح إلكاي غوندوغان في تسجيل الهدف الثاني بطريقة مميزة، بعدما تلقى تمريرة حاسمة رائعة من قبل بيدري.