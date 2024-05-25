نجما الهلال في طريقهما إلى ناد برازيلي واحد

كشفت تقارير صحفية، أن نادي كروزير البرازيلي يرغب في التعاقد مع البرازيلي ميشيل ديلغادو، جناح الفريق، بالإضافة إلى ضم ماتيوس بيريرا بشكل نهائي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما ذكرته شبكة "UOL" البرازيلية، فإن إدارة الهلال تسعى لتسويق ديلغادو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير، إلى رغبة إدارة الزعيم في الاستغناء عن اللاعب، بهدف إخلاء مكان ضمن القائمة لصفقات جديدة، خصوصًا بعد قرار الاتحاد السعودي بتقليص عدد اللاعبين في قائمة الفريق الأول بدوري المحترفين من 30 إلى 25 لاعبًا، بدءًا من موسم 2024-25.