نجما الهلال في طريقهما إلى ناد برازيلي واحد
كشفت تقارير صحفية، أن نادي كروزير البرازيلي يرغب في التعاقد مع البرازيلي ميشيل ديلغادو، جناح الفريق، بالإضافة إلى ضم ماتيوس بيريرا بشكل نهائي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقا لما ذكرته شبكة "UOL" البرازيلية، فإن إدارة الهلال تسعى لتسويق ديلغادو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت التقارير، إلى رغبة إدارة الزعيم في الاستغناء عن اللاعب، بهدف إخلاء مكان ضمن القائمة لصفقات جديدة، خصوصًا بعد قرار الاتحاد السعودي بتقليص عدد اللاعبين في قائمة الفريق الأول بدوري المحترفين من 30 إلى 25 لاعبًا، بدءًا من موسم 2024-25.
وأوضحت التقارير، أن ميشيل يحظى باهتمام كبير في البرازيل، وارتبط اسمه منذ فترة قريبة بالانتقال إلى ناديي كورينثيانز، وغريميو وكروزير.
ميشيل انضم إلى الهلال مطلع 2022 بعقد يمتد 3 أعوام، قادمًا من فلامنغو، وخاض بقميص الفريق 107 مباريات، سجل خلالها 22 هدفًا، وقدّم تمريرات حاسمة بعدد مماثل.
على الجانب الآخر، تعاقد كرويزرو البرازيلي مع ماتيوس بيريرا، لمدة موسم على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو المقبل، بعدما خرج من حسابات الهلال، قبل انطلاقة الموسم.
ووفقا للتقارير، فإن نادي كروزيرو توصل لاتفاق مع الهلال على التعاقد مع بيريرا لمدة عامين حتى انتهاء 2026 بشكل دائم ونهائي.
وأشار الموقع إلى أن النادي البرازيلي سيدفع 7 ملايين يورو إلى الهلال السعودي نظير شراء المدة المتبقية في عقد ماتيوس مع "الزعيم".
وخلال الموسم الحالي، يُعد ماتيوس بيريرا من أهم أعمدة النادي البرازيلي، وهو هداف الفريق برصيد 5 أهداف، كما يتصدر لاعب خط الوسط المهاجم أيضًا إحصائية عدد التمريرات الحاسمة بين الفريق، بصناعته 8 أهداف.
يُذكر أن الهلال قدم مستويات لافتة هذا الموسم في غياب بيريرا؛ إذ حصد لقب دوري روشن السعودي، بعد الابتعاد بفارق 12 نقطة عن النصر الوصيف، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.