فهد بن نافل: حققنا الدوري الأعلى قيمة سوقية.. ونفاوض جيسوس لتمديد عقده (فيديو)
أعرب فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، عن سعادته الكبيرة بتتويج الهلال بلقب الدوري بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق، مساء السبت، على نظيره الحزم.
وحسم الهلال، لقب الدوري السعودي للمرة 19 في تاريخه، بعد فوزه على الحزم 4-1 مساء السبت، ضمن الجولة 31.
ورفع الهلال رصيده إلى 89 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد الحزم عند 20 نقطة في المركز الأخير.
ووسع الهلال، فارق النقاط مع النصر إلى 12 نقطة قبل 3 جولات فقط على النهاية؛ مما يعني استحالة التعويض.
وقال بن نافل في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: "حققنا الدوري الأعلى قيمة سوقية، فكان دوريًا تنافسيًا وقويًا، كنا الأجهز والأفضل ونتائج العمل التراكمي على مدار السنوات الماضية أتت ثمارها، ونسعى دائما لرفعة المملكة العربية السعودية، هدفنا القادم هو تحقيق لقب كأس الملك".
وأضاف: "يهمنا نقد جماهيرنا لنا ولكن ثقتهم بنا كانت أعلى ونبارك لهم هذا الإنجاز".
وعن المفاوضات مع البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، أوضح بن نافل: "فيه مفاوضات بالفعل مع جيسوس لتمديد عقده، ولكن نركز على بطولتنا المقبلة حاليا، وفي نهاية الموسم سنتحدث".
وكان جيسوس قد قال عقب مباراة اليوم، إن وكيل أعماله سيأتي الأسبوع المقبل للسعودية لبدء مفاوضاته مع الإدارة لتجديد عقده.
وحقق جيسوس الدوري الخامس في مسيرته مع 3 أندية مختلفة متمثلة في بنفيكا البرتغالي وفلامنغو البرازيلي والهلال السعودي.
ومع الهلال، حصد اللقب خلال الموسم الحالي 2023-2024، بعد سلسلة تاريخية من الانتصارات دامت 24 مباراة تواليا في المسابقة.