فهد بن نافل: حققنا الدوري الأعلى قيمة سوقية.. ونفاوض جيسوس لتمديد عقده (فيديو)

أعرب فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، عن سعادته الكبيرة بتتويج الهلال بلقب الدوري بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق، مساء السبت، على نظيره الحزم.

وحسم الهلال، لقب الدوري السعودي للمرة 19 في تاريخه، بعد فوزه على الحزم 4-1 مساء السبت، ضمن الجولة 31.

ورفع الهلال رصيده إلى 89 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد الحزم عند 20 نقطة في المركز الأخير.

ووسع الهلال، فارق النقاط مع النصر إلى 12 نقطة قبل 3 جولات فقط على النهاية؛ مما يعني استحالة التعويض.