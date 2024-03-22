مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

وفي القاهرة يحتضن ملعب "استاد مصر" بالعاصمة الإدارية الجديدة مباراة مصر ونيوزيلندا، في أول مباراة على أرضية الملعب الجديد.

كما يلتقي منتخب الجزائر نظيره البوليفي، في المباراة الودية التي ستجمع بينهما على ملعب نيلسون مانديلا، في أول لقاء تحت ولاية المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، والذي تولى مسؤولية تدريب الجزائر خلفًا لجمال بلماضي.