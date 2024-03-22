مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
يخوض المنتخبان المصري والجزائري مباراتين وديتين ضمن سلسلة فيفا اليوم الجمعه.
وفي القاهرة يحتضن ملعب "استاد مصر" بالعاصمة الإدارية الجديدة مباراة مصر ونيوزيلندا، في أول مباراة على أرضية الملعب الجديد.
كما يلتقي منتخب الجزائر نظيره البوليفي، في المباراة الودية التي ستجمع بينهما على ملعب نيلسون مانديلا، في أول لقاء تحت ولاية المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، والذي تولى مسؤولية تدريب الجزائر خلفًا لجمال بلماضي.
مباريات دولية ودية
مصر - نيوزيلندا 11:00 - مساء - أون تايم سبورت
الجزائر - بوليفيا (12:00 مساء - القناة الأولى/ الشبابية