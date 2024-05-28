في تصرف نادر.. رونالدو يطلب قميص هذا اللاعب العربي

كشف النجم المغربي سفيان رحيمي، نجم العين الإماراتي، عن تفاصيل حديثه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، في مباراة الفريقين في دوري أبطال آسيا.

وجاء حوار رونالدو مع رحيمي على هامش مباراة النصر والعين، والتي جمعت الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والتي فاز فيها الفريق الإماراتي، وتأهل بعدها لملاقاة الهلال في نصف النهائي.

ونجح العين في الفوز على الهلال، في مفاجأة من العيار الثقيل، في نصف النهائي، ثم الفوز على يوكوهاما الياباني في النهائي، والتتويج بلقب البطولة.