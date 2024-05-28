في تصرف نادر.. رونالدو يطلب قميص هذا اللاعب العربي
كشف النجم المغربي سفيان رحيمي، نجم العين الإماراتي، عن تفاصيل حديثه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، في مباراة الفريقين في دوري أبطال آسيا.
وجاء حوار رونالدو مع رحيمي على هامش مباراة النصر والعين، والتي جمعت الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والتي فاز فيها الفريق الإماراتي، وتأهل بعدها لملاقاة الهلال في نصف النهائي.
ونجح العين في الفوز على الهلال، في مفاجأة من العيار الثقيل، في نصف النهائي، ثم الفوز على يوكوهاما الياباني في النهائي، والتتويج بلقب البطولة.
وقال رحيمي، في تصريحات لـ"راديو مارس": "اختياري للدوري الإماراتي كان عن قناعة وأثبت للكل أن اختياري كان صحيحا".
وعن الحوار الذي دار بينه وبين كريستيانو في لقطة ما بعد تسجيله هدف التعادل، أشار سفيان رحيمي: "بعد تسجيل رونالدو لركلة الجزاء ذهبت إليه وقلت له، سجلتَها وأنت خائف، وبدأ يضحك وهو يقول لي، كنت أعلم أن الحارس سيذهب لليمين؛ لذلك سددتُ بتلك الطريقة لكي أضمن الهدف".
وأضاف: "جاء كريستيانو رونالدو عندي وقال لي أنت لاعب جيد، استمر هكذا.. وهذه شهادة أعتز بها ولن أنساها طوال حياتي".
وشدد: "بعد نهاية المباراة ذهبت إلى رونالدو وطلبت منه الحصول على قميصه، بعد أن أعطاني إياه تفاجأت، ثم قال لي أعطني قميصك كذلك، ليس من السهل أن يطلب منك رونالدو قميصك".
وقدَّم رحيمي، المنضم للعين من الرجاء المغربي في 2021، أداء مذهلاً في البطولة بأكملها، خصوصًا في الأدوار الإقصائية، وسجل 13 هدفًا في 13 مباراة، ونال لقب الهدّاف، وكان من أهم أسباب نجاح الفريق الإماراتي في حصد اللقب الآسيوي لأول مرة منذ 2003، مساء يوم السبت الماضي.