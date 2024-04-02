"التنافس بدأ".. مهاجم ريال مدريد يتحدى مبابي
بدأ الحديث عن مستقبل مهاجمي ريال مدريد الحاليين مع تصاعد أنباء التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف القادم.
ووفقا لصحيفة آس الإسبانية وغيرها من التقارير المتطابقة، فإن مبابي سيكون لاعبا لريال مدريد حين يتم الإعداد لحفل تقديمه في أغسطس القادم على أقصى تقدير.
ومع انضمام مبابي، سيملك ريال مدريد خط هجوم مكونا من فينيسيوس جونيور وخوسيلو المتوقع تفعيل بند شرائه مع رودريغو والقادم الجديد إندريك بالإضافة إلى بيلينغهام هداف الفريق رغم كونه لاعب خط وسط.
وتردد أن البرازيلي رودريغو جوس سيكون أول ضحايا تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي مع أنباء سماح ناديه بمغادرته بسبب الازدحام الكبير في خط الهجوم.
لكن برنامج اللارجيرو الإسباني قال امس الإثنين إنه ليس لدى رودريغو أي نية لمغادرة ريال مدريد هذا الصيف، حتى مع قدوم كيليان مبابي.
ويعتقد المهاجم البرازيلي أن النادي الإسباني العملاق سيكون أفضل مشروع لكرة القدم في العالم، لذلك قبل المنافسة مع كيليان مبابي وغيره من المهاجمين في الفريق، لإثبات قدرته على حجز مكان أساسي في التشكيل.
وأبدت أندية ليفربول وباريس سان جيرمان وآرسنال وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اهتمامًا برودريغو، لكنه يفضل خوض تحد للتواجد في تشكيل ريال مدريد الأساسي.
ويبلغ رودريغو من العمر 23 عامًا وفاز بكل الألقاب الممكنة مع ريال مدريد، سواء كان محليا أو قاريا أو عالميا.
وقال رودريغو في تصريحات بعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني إن قدوم مبابي سوف يكون مشكلة لطيفة للمدرب كارلو أنشيلوتي، في إشارة إلى ازدحام خط الهجوم باللاعبين الجيدين.