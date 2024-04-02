"التنافس بدأ".. مهاجم ريال مدريد يتحدى مبابي

بدأ الحديث عن مستقبل مهاجمي ريال مدريد الحاليين مع تصاعد أنباء التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف القادم.

ووفقا لصحيفة آس الإسبانية وغيرها من التقارير المتطابقة، فإن مبابي سيكون لاعبا لريال مدريد حين يتم الإعداد لحفل تقديمه في أغسطس القادم على أقصى تقدير.

ومع انضمام مبابي، سيملك ريال مدريد خط هجوم مكونا من فينيسيوس جونيور وخوسيلو المتوقع تفعيل بند شرائه مع رودريغو والقادم الجديد إندريك بالإضافة إلى بيلينغهام هداف الفريق رغم كونه لاعب خط وسط.