ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح

استقروا على بديل الجناح المصري محمد صلاح الذي قد يغادر الريدز بنهاية الموسم الحالي.

وصلاح، البالغ من العمر 31 عامًا، سينتهي عقده في يونيو 2025 وسيتعين على المدير الرياضي الجديد لليفربول ريتشارد هيوز اتخاذ قرار بشأن مستقبل اللاعب.

ومنع ليفربول انتقال صلاح إلى نادي الاتحاد السعودي الصيف الماضي، لكن يبدو أن الاهتمام السعودي لم ينتهِ.

ومع بقاء عام واحد فقط على عقد صلاح، قد يسعى ليفربول للاستفادة من اللاعب ببيعه الصيف المقبل.

ومن المتوقع أن يعود الاتحاد مرة أخرى مع محاولة للحصول على صلاح الذي حقق العديد من الإنجازات الجماعية مع ليفربول خلال فترة وجوده في أنفيلد.

ووفقًا لموقع "Fichajes" فإن ليفربول يريد التعاقد مع محمد قدوس من ويستهام لتعويض محمد صلاح.