بداية أزمة.. الأهلي يضع شرطًا لتأجيل مباراته مع الهلال

أشعل خالد عيسي، رئيس النادي الأهلي، مواجهة فريقه المقبلة ضد الهلال قبل انطلاقها، برده على التقارير التي تحدثت عن تقديم "الزعيم" بطلب لتأجيل مباراة الكلاسيكو في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الهلال مساء يوم 19 أبريل المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الدوري السعودي.

تقدم نادي الهلال بخطاب رسمي إلى لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي يطلب فيه تعديل مواعيد عدد من مبارياته، بسبب التضارب مع استحقاقات الفريق في دوري أبطال آسيا.

ولكن خالد عيسى قال في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: "مصلحة الأهلي الأهم أولا وعاشرا، فإذا كان من مصلحتنا تأجيل اللقاء سنؤجله، ولكن إذا لم يكن في مصلحة الفريق لن يحدث".