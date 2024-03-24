بداية أزمة.. الأهلي يضع شرطًا لتأجيل مباراته مع الهلال
أشعل خالد عيسي، رئيس النادي الأهلي، مواجهة فريقه المقبلة ضد الهلال قبل انطلاقها، برده على التقارير التي تحدثت عن تقديم "الزعيم" بطلب لتأجيل مباراة الكلاسيكو في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري روشن للمحترفين.
ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الهلال مساء يوم 19 أبريل المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الدوري السعودي.
تقدم نادي الهلال بخطاب رسمي إلى لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي يطلب فيه تعديل مواعيد عدد من مبارياته، بسبب التضارب مع استحقاقات الفريق في دوري أبطال آسيا.
ولكن خالد عيسى قال في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: "مصلحة الأهلي الأهم أولا وعاشرا، فإذا كان من مصلحتنا تأجيل اللقاء سنؤجله، ولكن إذا لم يكن في مصلحة الفريق لن يحدث".
ويبدأ الهلال مشواره بعد التوقف الدولي، بلقاء الشباب في الدوري يوم 30 مارس الجاري، يواجه بعده الخليج في المسابقة ذاتها 2 أبريل المقبل، وبعد ذلك بـ3 أيام يستضيف الأخدود.
ومن المقرر أن يخوض الهلال مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي مع النصر الثامن من أبريل المقبل، وحال تأهله سيخوض النهائي يوم 12.
وبعدها سيلعب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي في أبوظبي يوم 16 أبريل، قبل أن يواجه الأهلي في الدوري بعد 3 أيام.
وبعد ذلك، سيعود "الزعيم" إلى العاصمة الرياض استعدادا لمواجهة العين الإماراتي في لقاء الإياب يوم 23 أبريل.
يذكر أن الهلال يتصدر جدول الدوري السعودي بفارق 12 نقطة عن ملاحقه النصر، فيما يأتي الأهلي بالمركز الثالث، برصيد 47 نقطة.