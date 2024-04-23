"يعرف ما يفعله في الليل".. اتهام خطير لنجم برشلونة (صور)
أثار أحد مشجعي نادي برشلونة الإسباني جدلًا حول بيدري نجم فريق الكرة الأول بالنادي؛ ما استدعى شقيق اللاعب للرد فورًا.
وعانى بيدري من موسم صعب للغاية بسبب الإصابات المتلاحقة التي ضربته وتسببت في غيابه عن أغلب مباريات الموسم.
وتزايدت الضغوط على لاعبي برشلونة بعد خسارة الفريق أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، ليصبح الخروج من دون أي لقب هذا الموسم هو الأقرب.
وخسر برشلونة قبل أسبوع أمام باريس سان جيرمان ليودع دوري أبطال أوروبا بعدما خسر بطولتي كأس السوبر وكأس الملك.
ويزعم المشجع عبر منصة إكس :"موهبة ضائعة، كل برشلونة تعرف ما يفعله هو وشقيقه في الليل، جسديًّا لا يستطيع تحمل اللعب 30 دقيقة، فهو يقضي أغلب الوقت في الإصابة وليس اللعب".
ومع انتشار المنشور الذي يشكك في التزام لاعب برشلونة، رد شقيق بيدري على الفور عبر منصة إنستغرام: "أخبرني ماذا نفعل؟ يمكنك أن تعجبك مسيرة أخي الرياضية بشكل أو بآخر، لكن التشكيك في عمله والتزامه هو جهل وعدم معرفة بنا على الإطلاق، أنت وغد".
ولم يكن بيدري وحده ضحية الإصابات في نادي برشلونة هذا الموسم، إذ ضربت الإصابات عددًا كبيرًا من لاعبي الفريق، مثل: تيرشتيغن، وبابلو غافي، وفرينكي دي يونغ، وأليخاندرو بالدي.