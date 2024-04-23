"يعرف ما يفعله في الليل".. اتهام خطير لنجم برشلونة (صور)

أثار أحد مشجعي نادي برشلونة الإسباني جدلًا حول بيدري نجم فريق الكرة الأول بالنادي؛ ما استدعى شقيق اللاعب للرد فورًا.

وعانى بيدري من موسم صعب للغاية بسبب الإصابات المتلاحقة التي ضربته وتسببت في غيابه عن أغلب مباريات الموسم.

وتزايدت الضغوط على لاعبي برشلونة بعد خسارة الفريق أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، ليصبح الخروج من دون أي لقب هذا الموسم هو الأقرب.