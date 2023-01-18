اشتباكات واعتداء بالأيدي بين موسيماني والبرتغالي فيليب غوفيا مدرب الحزم (فيديو)

ويلعب الأهلي ضد الحزم على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل"، في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري يلو 2023.

وخلال الشوط الأول من المباراة كان موسيماني يشتكي للحكم، ولكن سرعان ما تطور الأمر وذهب موسيماني إلى البرتغالي فيليب غوفيا، المدير الفني لنادي الحزم، حيث قام بتوبيخه بشدة.

ولم يتمالك مدرب الحزم نفسه، فقام بدفع موسيماني في صدره، ما أثار غضب المدرب الجنوب أفريقي، وكان يريد رد الاعتداء عليه.

وتدخل أفراد الجهازين الفنيين، وطاقم التحكيم، ونجحوا في الفصل بين الطرفين، ومنع موسيماني من رد الاعتداء على غوفيا.