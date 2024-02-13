القصة بدأت في 2008.. لماذا يرغب ديكو في الانتقام من تشافي؟

فجّر الإعلامي الإسباني خافي ميغيل، محلل برنامج الشيرينغيتو، مفاجأة بالكشف عن خلاف قديم بين ديكو المدير الرياضي الحالي لبرشلونة، وتشافي المدير الفني للفريق.

ونشبت خلافات كثيرة بين الطرفين منذ تولي ديكو الإدارة الرياضية في برشلونة خلفا لأليماني وجوردي كرويف.

وأخيرا تحدث ديكو عن احتياج برشلونة لتغيير عميق في النادي، كما تحدث عن مدرب يغير DNA النادي ويدفعه للأمام.

وقال خافي ميغيل لبرنامج الشيرينغيتو: "في عام 2008، طلب غوارديولا من ديكو ورونالدينيو وإيتو الرحيل عن فريق برشلونة".

وواصل :" طلب قادة الفريق وقتها وعلى رأسهم تشافي، من غوارديولا الاحتفاظ بصامويل إيتو؛ إذ وصوفوه بالمحترف الرائع".

وتابع :"سألهم بيب، ولكن ماذا عن ديكو ورونالدينيو فبقوا صامتين".

وأردف ميغيل :" بعد ذلك، بدأ استهداف ديكو لتشافي وغوارديولا، وعندما عاد ديكو للعمل في النادي العام الماضي، كان تشافي قلقًا من صعوبة التعامل معه".

وأوضح ميغيل ذروة الخلاف قائلا:" تشافي طلب من ديكو التوقيع إما مع كيميتش أو زوبيميندي، نظرا لحاجته لمحور دفاعي، رد ديكو كان إن ذلك مستحيل".

وأتم ميغيل :"بعد ذلك، لم يتمكن تشافي من فهم كيف كان النادي قادرا على إنفاق 60 مليون يورو على فيتور روكي، لكنه لم يكن قادرا على إنفاق المبلغ نفسه لتلبيه طلبه بإنفاقها على زوبيميندي على سبيل المثال".

ويضطر تشافي حاليا للدفع بقلب الدفاع كريستنسن في مركز محور خط الوسط الدفاعي، نظرا للنقص الحاد في هذا المركز بالفريق حاليا.