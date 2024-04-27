مدير الكرة بالأهلي المصري يسخر من الزمالك (فيديو)

سخر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، من فريق الزمالك، بعد تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسحق الأهلي ضيفه مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف في الشوط الثاني من مباراة الإياب، التي أقيمت، أمس الجمعة، ليضرب موعدا مع الترجي التونسي في نهائي البطولة.

ورد بيبو على الانتقادات التي طالته أخيرا بسبب واقعة إخفاء الكرات خلال مباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري.