مدير الكرة بالأهلي المصري يسخر من الزمالك (فيديو)
سخر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، من فريق الزمالك، بعد تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وسحق الأهلي ضيفه مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف في الشوط الثاني من مباراة الإياب، التي أقيمت، أمس الجمعة، ليضرب موعدا مع الترجي التونسي في نهائي البطولة.
ورد بيبو على الانتقادات التي طالته أخيرا بسبب واقعة إخفاء الكرات خلال مباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري.
وحمّلت بعض الجماهير بيبو مسؤولية ما حدث؛ إذ طالبوه بحمل الكرات بنفسه منعا لإهدار الوقت، كما فعل سلفه سيد عبد الحفيظ خلال مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال بيبو في تصريحات تلفزيونية ردا على الأمر :"أنا بلاعب فريق كبير ومش معقول همسك كورتين في إيدي".
ويقصد بيبو بتصريحه أن الزمالك كان يجب ألا يتورط في هذا السلوك الخاص بإهدار الوقت، كونه فريقا كبيرا.
وتمكن الزمالك من حسم الديربي الأخير لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد على حساب الأهلي في ستاد القاهرة الدولي.
سجل هدفي الزمالك سيف الدين الجزيري فيما سجل للأهلي أحمد عبد القادر.