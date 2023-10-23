من هو الشاب مارك غويو صاحب هدف إنقاذ برشلونة ضد أتلتيك بلباو؟

من هو الشاب مارك غويو؟

مارك غويو من مواليد عام 2006، وهو أحد أبناء أكاديمية برشلونة (لاماسيا)، ويلعب في مركز قلب الهجوم.

ينتهي تعاقد مارك غويو مع نادي برشلونة في يونيو 2025.

وتعد مباراة برشلونة ضد أتليتك بلباو هي الأولى على الإطلاق في مسيرة مارك غويو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة.

مارك غويو أصبح أصغر لاعب يبدأ مشواره في الدوري الإسباني بهدف مع برشلونة، حيث سجل هدفه وهو يبلغ من العمر 17 عامًا و291 يوماً.

غويو لن ينام الليلة

وعقب المباراة أعرب مارك غويو عن سعادته البالغة بالهدف، مؤكدًا أنه "لن ينام الليلة".

وقال غويو بعد المباراة: "في لاماسيا تقوم بعمل مذهل، علينا أن نراهن على الشباب في هذا الوقت الصعب بسبب الغيابات".

وأضاف: "لم أنظر إلى هاتفي بعد لكني متأكد من أني لن أنام الليلة".

وعقب هدفه وجه غويو رسالة إلى زملائه من شباب لاماسيا قائلا: "عليكم مواصلة العمل فنحن جميعا متحمسون للوصول إلى هنا".

كما أثني تشافي هرنانديز مدرب برشلونة على عمل غويو، قائلا: "عن لاعب من الأكاديمية صنع الفارق.

وقال تشافي عن لاعبه الشاب: "غويو لفت نظري لأنه لديه قدرة على التسجيل وروحا وأنا أحبه".

وتابع: "ليست لدي مشكلة في البحث عن لاعبين شباب بالنادي فلدينا مواهب كثيرة تحتاج فقط لمنح الثقة، تماما كما فعلوا معي".

واختتم: "عندما نرى أن لاعبا شابا جاهزا، نفكر فورا في الدفع به".