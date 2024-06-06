أهداف مباراة الأردن وطاجيكستان (فيديو)
افتتح علي علوان، نجم منتخب الأردن، التهديف لصالح بلاده وسجل الهدف الأول في شباك طاجيكستان، خلال مباراة المنتخبين في منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لحساب المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.
ويتطلع منتخب الأردن في مواجهة الليلة مع منافسه طاجيكستان لمواصلة صحوته؛ من أجل حسم السباق مع المنافس المباشر.
علي علوان أحرز الهدف الأول في الدقيقة 51، من متابعة لعرضية زميله، مسددًا في الشباك.
وأضاف يزن النعيمات الهدف الثاني للنشامى في الدقيقة 61، بالطريقة نفسها.
واختتم إبراهيم سعادة أهداف اللقاء بهدف الأردن الثالث في الدقيقة 94.
وقدم النشامى بداية مهزوزة في مشوار التصفيات بالتعادل خارج الديار مع طاجيكستان بنتيجة 1-1، ثم الخسارة أمام المنتخب السعودي بنتيجة 0-2.
ولكن المنتخب الأردني عاد لتصحيح الأمور سريعًا وحقق الفوز على باكستان خارج دياره بنتيجة 3-0، ثم تغلب عليه في الأردن بنتيجة 7-0.