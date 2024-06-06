أهداف مباراة الأردن وطاجيكستان (فيديو)

ويتطلع منتخب الأردن في مواجهة الليلة مع منافسه طاجيكستان لمواصلة صحوته؛ من أجل حسم السباق مع المنافس المباشر.

علي علوان أحرز الهدف الأول في الدقيقة 51، من متابعة لعرضية زميله، مسددًا في الشباك.

وأضاف يزن النعيمات الهدف الثاني للنشامى في الدقيقة 61، بالطريقة نفسها.

واختتم إبراهيم سعادة أهداف اللقاء بهدف الأردن الثالث في الدقيقة 94.