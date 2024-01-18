تغييرات على تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو
يحل ريال مدريد ضيفًا على جاره أتلتيكو مدريد اليوم الخميس، في دور الـ16 من كأس إسبانيا.
وتقام المباراة بعد أيام من مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث فاز ريال مدريد 5/3 في الرياض.
وتقام مباراة اليوم الخميس على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو الذي شهد فوز أتلتيكو مدريد 3/1 في سبتمبر الماضي، وهي الخسارة الوحيدة للميرنغي في الليغا هذا الموسم.
ومن المتوقع أن يعتمد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على إدواردو كامافينغا ولوكا مودريتش في التشكيلة الأساسية أمام أتليكو مدريد على حساب أوريلين تشواميني وتوني كروس لمنحهما راحة.
وبحسب صحيفة "ماركا"، فإنه من المتوقع أن يعتمد أنشيلوتي على هذه التشكيلة في الديربي:
حارس المرمى: آندري لونين.
الدفاع: فيرلاند ميندي، ناتشو، أنطونيو روديغر، وداني كارفاخال.
الوسط: لوكا مودريتش، إدواردو كامافينغا، وفيدي فالفيردي.
الهجوم: فينيسيوس جونيور، جود بيلينغهام، ورودريغو.
وتوقعت الصحيفة أن يعتمد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد على هذه التشكيلة:
الحارس: يان أوبلاك.
الدفاع: سامويل لينو، ماريو هيرموسو، خوسي ماريا خيمينيز، أكسيل فيتسل، وماركوس لورنتي.
الوسط: ساول نيغويز، كوكي، ورودريغو دي بول.
الهجوم: أنطوان غريزمان، وألفارو موراتا.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن ريال مدريد وأتلتيكو تقابلا في كأس إسبانيا 33 مرة، فاز ريال مدريد 15 مرة، وفاز أتلتيكو مدريد 9 مرات، وتعادلا 9 مرات.
والهداف التاريخي لمواجهات الديربي هو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وسجل لريال مدريد 22 هدفًا، مقابل 15 هدفًا لألفريدو دي ستيفانو أسطورة ريال مدريد.
وتواجه كارلو أنشيلوتي و دييغو سيميوني 22 مرة، فاز أنشيلوتي 9 مرات وفاز سيميوني 8 مرات وتعادلا 5 مرات.