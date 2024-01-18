تغييرات على تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو

يحل ريال مدريد ضيفًا على جاره أتلتيكو مدريد اليوم الخميس، في دور الـ16 من كأس إسبانيا.

وتقام المباراة بعد أيام من مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث فاز ريال مدريد 5/3 في الرياض.

وتقام مباراة اليوم الخميس على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو الذي شهد فوز أتلتيكو مدريد 3/1 في سبتمبر الماضي، وهي الخسارة الوحيدة للميرنغي في الليغا هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يعتمد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على إدواردو كامافينغا ولوكا مودريتش في التشكيلة الأساسية أمام أتليكو مدريد على حساب أوريلين تشواميني وتوني كروس لمنحهما راحة.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإنه من المتوقع أن يعتمد أنشيلوتي على هذه التشكيلة في الديربي: