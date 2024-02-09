مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الدوري الفرنسي

مارسيليا VS ميتز، الساعة 23:00، على قناة beIN Sports HD 4.

كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين الإماراتي

اتحاد كلباء VS العين، الساعة 16:20، على قنوات Dubai Sports 1، وAD Sports 1 HD، وSharjah Sport HD.

الوصل VS الوحدة، الساعة 19:00، على قنوات Dubai Sports 1، وAD Sports 1 HD، وSharjah Sport HD.