مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
بروسيا دورتموند يواجه فرايبورغ في الدوري الألماني.
تقام اليوم الجمعة عدة مباريات تترقبها جماهير كرة القدم.
وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة لها:
الدوري الألماني:
بروسيا دورتموند VS فرايبورغ، الساعة 22:30، على قناة beIN Sports HD 5.
الدوري الفرنسي
مارسيليا VS ميتز، الساعة 23:00، على قناة beIN Sports HD 4.
كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين الإماراتي
اتحاد كلباء VS العين، الساعة 16:20، على قنوات Dubai Sports 1، وAD Sports 1 HD، وSharjah Sport HD.
الوصل VS الوحدة، الساعة 19:00، على قنوات Dubai Sports 1، وAD Sports 1 HD، وSharjah Sport HD.