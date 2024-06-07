كريستيانو رونالدو يتلاعب بمصير النصر السعودي

دومًا ما كان للنجوم الكبار من نوعية كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في كرة القدم التحكم في مصير الأندية التي يلعبون لها، بعضهم يقول إن اللاعب لا يمكنه أن يكون أكبر من النادي، كما قالها السير أليكس فيرعسون قبل سنوات، ولكن ليس هذا بالضرورة ما يحدث في تلك الحالة التي نتحدث عنها.

اللاعب بأي حال من الأحوال لن يصبح أكبر من النادي، فالفريق موجود من قبله بسنوات وسيظل بعده لسنوات وأكبر مسيرة استمرت في الملاعب للاعب ما لم تتجاوز نحو 30 عامًا .

ولكن وعلى الرغم من ذلك، اللاعب قد يتحكم في مصير ناديه بالنجاح أو الفشل، بالاستقرار أو الدخول في دوامات مستمرة من التغيير.

نحن هنا للحديث عن كريستيانو رونالدو وتأثيره على النصر، في ظل التقارير الصحفية المنتشرة عن العالمي واللاعب البرتغالي في الصيف الجاري، ومدى تأثير ذلك على الفريق السعودي في الموسم الجديد.