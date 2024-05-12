جمهور باريس سان جيرمان ينقلب على مبابي (فيديو)

وأعلن مبابي، الذي ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم، رحيله في مقطع فيديو، يوم الجمعة الماضي، بعد أشهر من التكهنات بشأن مستقبله.

ويستضيف سان جيرمان، الذي فاز بلقب الدوري الفرنسي للمرة الثالثة على التوالي، تولوز صاحب المركز الـ12، اليوم الأحد، وستكون آخر مباراة يخوضها مبابي على ملعب فريقه.

وستكون مباراة، اليوم الأحد، أمام تولوز هي الأخيرة لكيليان مبابي على ملعب حديقة الأمراء معقل النادي الفرنسي.

وقبيل المباراة أطلقت جماهير باريس صافرات استهجان شديدة ضد مبابي، والذي اقترب من ارتداء قميص ريال مدريد خلال الموسم المقبل.