جمهور باريس سان جيرمان ينقلب على مبابي (فيديو)
انقلب جمهور باريس سان جيرمان، على لاعبه كيليان مبابي، بعد إعلانه الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية بشكل رسمي.
وأعلن مبابي، الذي ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم، رحيله في مقطع فيديو، يوم الجمعة الماضي، بعد أشهر من التكهنات بشأن مستقبله.
ويستضيف سان جيرمان، الذي فاز بلقب الدوري الفرنسي للمرة الثالثة على التوالي، تولوز صاحب المركز الـ12، اليوم الأحد، وستكون آخر مباراة يخوضها مبابي على ملعب فريقه.
وستكون مباراة، اليوم الأحد، أمام تولوز هي الأخيرة لكيليان مبابي على ملعب حديقة الأمراء معقل النادي الفرنسي.
وقبيل المباراة أطلقت جماهير باريس صافرات استهجان شديدة ضد مبابي، والذي اقترب من ارتداء قميص ريال مدريد خلال الموسم المقبل.
وأعلن مبابي، بشكل رسمي، أن هذا الموسم هو الأخير له مع النادي الفرنسي بعد 8 سنوات بقميص النادي.
ولم يصدر أي إعلان رسمي من النادي بعد قرار مبابي الرحيل، لكن، بحسب وسائل إعلام فرنسية، لم يكن أحد من باريس سان جيرمان يعلم نية اللاعب نشر فيديو بشأن قراره بالرحيل.
ومن المتوقع أن يعلن ريال مدريد التعاقد مع مبابي بعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند، مطلع الشهر المقبل.