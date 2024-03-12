مع استحواذ راتكليف.. ارتفاع أرباح مانشستر يونايتد
أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، عن زيادة أرباح النادي، من إيرادات البث التلفزيوني لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الربع الثاني، بعد أسابيع قليلة من إبرام راتكليف صفقة لشراء حصة قدرها 25% من النادي الإنجليزي.
وحقق النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي ودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، دخلا صافيا قدره 20.4 مليون جنيه إسترليني (26.10 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة مع 6.3 مليون جنيه إسترليني قبل عام واحد.
وقال كليف باتي، المدير المالي للنادي: "هذا وقت مثير في مانشستر يونايتد بعد الانتهاء من استثمار السير جيم راتكليف، ونحن جميعا نركز على العمل سويا مع مالكينا المشاركين الجدد لدفع النادي للأمام وتحقيق النجاح على أرض الملعب".
وقال اليونايتد في بيان، إنه يتطلع للمالك المشارك الجديد جيم راتكليف للمساعدة في "تحقيق النجاح في الملعب".
وأبرم راتكليف صفقة طال انتظارها في ديسمبر كانون /الأول الماضي لشراء حصة قدرها 25 بالمئة في النادي، وتولي مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم في محاولة لإنعاش حظوظه في الملعب.
وخفض يونايتد، الذي يحتل المركز السادس حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز، توقعاته للأرباح والإيرادات السنوية في يناير، بعد أسابيع من خروجه من دوري أبطال أوروبا.