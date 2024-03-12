مع استحواذ راتكليف.. ارتفاع أرباح مانشستر يونايتد

وحقق النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي ودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، دخلا صافيا قدره 20.4 مليون جنيه إسترليني (26.10 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة مع 6.3 مليون جنيه إسترليني قبل عام واحد.

وقال كليف باتي، المدير المالي للنادي: "هذا وقت مثير في مانشستر يونايتد بعد الانتهاء من استثمار السير جيم راتكليف، ونحن جميعا نركز على العمل سويا مع مالكينا المشاركين الجدد لدفع النادي للأمام وتحقيق النجاح على أرض الملعب".

وقال اليونايتد في بيان، إنه يتطلع للمالك المشارك الجديد جيم راتكليف للمساعدة في "تحقيق النجاح في الملعب".