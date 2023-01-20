كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يكتسح سبتة بخماسية ويصعد لدور الـ8.. وريال مدريد يفلت من كمين فياريال
اكتسح برشلونة مضيفه سبتة 5 - صفر، ليتأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.
ونجح برشلونة في التقدم على الفريق المنافس في الدرجة الثالثة في الدقيقة 41 عن طريق رافينيا، قبل أن يضيف زميله روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 50.
وفي الدقيقة 70 سجل أنسو فاتي الهدف الثالث لبرشلونة، ثم أضاف فرانك كيسي الهدف الرابع في الدقيقة 79.
وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، عاد ليفاندوفسكي ليسجل الهدف الثاني له والخامس لبرشلونة.
وأجرى تشافي هرنانديز مدرب برشلونة 10 تغييرات على الفريق الذي فاز 3-1 على ريال مدريد بنهائي كأس السوبر الإسبانية يوم الأحد ليريح جميع لاعبيه باستثناء ليفاندوفسكي.
وانضم برشلونة إلى أتلتيكو مدريد وفالنسيا وأتليتك بيلباو وأوساسونا وريال سوسيداد وإشبيلية في دور الثمانية.
ريال مدريد يفلت من كمين فياريال
كما نجح ريال مدريد في بلوغ دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وذلك بعد أن قلب تأخره بهدفين إلى فوز 3 - 2 على مضيفه فياريال، ضمن منافسات دور الستة عشر.
وتقدم فياريال في الدقيقة الرابعة عن طريق إيتيان كابوي، قبل أن يضيف زميله سامويل تشوكويزي الهدف الثاني في الدقيقة 42.
وفي الدقيقة 57 سجل ريال مدريد هدف تقليص الفارق عبر فينسيوس جونيور، قبل أن يدرك زميله ميليتاو التعادل في الدقيقة 69.
وفي الدقيقة 86 نجح ريال مدريد في تسجيل هدف الفوز عبر داني سيبايوس، ليقطع الفريق تذكرة العبور لدور الثمانية.