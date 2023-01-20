كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يكتسح سبتة بخماسية ويصعد لدور الـ8.. وريال مدريد يفلت من كمين فياريال

ونجح برشلونة في التقدم على الفريق المنافس في الدرجة الثالثة في الدقيقة 41 عن طريق رافينيا، قبل أن يضيف زميله روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 70 سجل أنسو فاتي الهدف الثالث لبرشلونة، ثم أضاف فرانك كيسي الهدف الرابع في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، عاد ليفاندوفسكي ليسجل الهدف الثاني له والخامس لبرشلونة.