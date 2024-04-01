اتحاد الكرة التونسي يحسم موعد انتخاباته الرئاسية

حسم الاتحاد التونسي لكرة القدم، مساء الاثنين، موعد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للإشراف على تسيير الاتحاد لولاية جديدة تمتد بين عامي 2024 و2028، خلفًا للمكتب الحالي الذي انتهت ولايته في 8 مارس الجاري، قبل أن تمنح له مهمة تصريف الأعمال حتى انتخاب رئيس جديد.

وقال اتحاد الكرة، في بيان رسمي، إنه قرر إجراء انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد لانتخاب مكتب جديد لولاية (2024 ـ 2028) في 11 مايو المقبل، على أن تنعقد في اليوم نفسه الجمعية العمومية العادية التي تتضمن عرضا للتقريرين الأدبي والمالي وتقرير مراقبي الحسابات، وعرضها على المصادقة.

وينتظر أن تكشف اللجنة المستقلة التي ستشرف على انتخابات رئاسة اتحاد الكرة النقاب عن تفاصيل ومراحل الجمعية العمومية، خصوصا الملف الأبرز وهو آجال تقديم ملفات الترشح وترتيبات انعقاد الجلسة.

وعاشت الكرة التونسية منذ أكتوبر 2023 حالة "شبه فراغ إداري"، بعد اعتقال رئيس الاتحاد وديع الجريء بتهمة ارتكاب تجاوزات مالية وإدارية، فضلا عن استقالة بعض أعضاء مجلس الاتحاد، وإلغاء الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في 9 مارس الجاري.

وواجه الجريء، الذي ترأس الاتحاد التونسي لكرة القدم بين 2012 و2023، اتهامات بإبرام عقود وتوقيع صفقات مخالفة للقوانين المعمول بها، ما أدى به إلى الدخول خلف القضبان منذ 25 أكتوبر الماضي.

وفي أواخر يناير، أعلن عدد من أعضاء اتحاد الكرة استقالاتهم من مناصبهم، قبل أن يتولى نائب الرئيس واصف جليل مهمة تصريف الأعمال بصحبة عدد قليل من أعضاء الاتحاد حتى 9 مارس الماضي.

وفي 25 فبراير، تم الإعلان عن تأجيل انتخابات الاتحاد لوجود إخلالات قانونية في ملفات المترشحين، قبل أن يقرر الاتحاد تحديد 11 مايو المقبل موعدا رسميا لانتهاء حالة شبه الفراغ الإداري في الكرة التونسية.

يشار إلى أن فترة الإشراف المؤقت على دواليب الكرة التونسية شهدت خروج منتخب نسور قرطاج خالي الوفاض من كأس أمم أفريقيا 2024، منذ الدور الأول بعد عجزه عن الانتصار في ثلاث مباريات من دور المجموعات بخسارته أمام ناميبيا وتعادله أمام كل من مالي وجنوب إفريقيا.