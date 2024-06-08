خلاف داخلي كبير في الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية عن وجود خلاف كبير داخل مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، وهو الأمر الذي تسبب بتأخر تقديم فهد بن نافل لأوراق ترشحه لرئاسة "الزعيم" لفترة مقبلة.

وأعلن فهد بن نافل عزمه الترشح على رئاسة مجلس الإدارة في الدورة الجديدة، المقرر لها الصيف الجاري.

وكتب بن نافل، عبر حسابه على منصة "إكس": "أعتزم وزملائي أعضاء مؤسسة ‎الهلال الرياضية غير الربحية الترشح في الانتخابات، لنكون جزءًا فاعلًا بالمساهمة في الحراك الرياضي التاريخي، الذي تحظى به المملكة بدعم من خادم الحرمين الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

ولكن صحيفة "الشرق الأوسط" ألقت الضوء على أزمة طفت أخيرا على السطح في النادي الهلالي، موضحة أن بن نافل طلب الحصول على الصلاحيات نفسها التي كان يتمتع بها في فترته السابقة، بالإضافة إلى ضمان صلاحيات فهد المفرج المدير الرياضي.