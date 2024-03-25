هزيمة رونه في بطولة ميامي للتنس وسينر يتقدم

أفلت يانيك سينر المصنف الثاني بأعجوبة من الخروج من بطولة ميامي المفتوحة للتنس؛ إذ نجح في قلب تأخره وفاز 5-7 و7-5 و6-1 على تالون جريكسبور ليتقدم إلى الدور الرابع (دور الـ 16).

وفي المقابل تقدم الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثالث وحامل اللقب للدور الرابع بسهولة تقريبا بعد الفوز على البريطاني كاميرون نوري 7-5 و6-1.

وبدا النهائي الذي يأمل المشجعون في رؤيته مطلع الأسبوع المقبل بين سينر والمصنف الأول كارلوس ألكاراز في خطر عندما فاز الهولندي جريكسبور صاحب الضربات القوية بالمجموعة الأولى وكان يرسل ليتقدم 6-5 في المجموعة الثانية.

لكن سينر المصنف الثاني في البطولة، والذي أظهر بعض القوة التي جعلته بطلا لإحدى البطولات الأربع الكبرى سيطر على المباراة قبل النهاية، ليضمن كسر إرسال منافسه للمرة الأولى في اللقاء عندما كان في أمس الحاجة إلي ذلك، ويتقدم 6-5، ثم حافظ على إرساله ليعادل النتيجة 1-1 ويفرض مجموعة ثالثة فاصلة.