هزيمة رونه في بطولة ميامي للتنس وسينر يتقدم
أفلت يانيك سينر المصنف الثاني بأعجوبة من الخروج من بطولة ميامي المفتوحة للتنس؛ إذ نجح في قلب تأخره وفاز 5-7 و7-5 و6-1 على تالون جريكسبور ليتقدم إلى الدور الرابع (دور الـ 16).
وفي المقابل تقدم الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثالث وحامل اللقب للدور الرابع بسهولة تقريبا بعد الفوز على البريطاني كاميرون نوري 7-5 و6-1.
وبدا النهائي الذي يأمل المشجعون في رؤيته مطلع الأسبوع المقبل بين سينر والمصنف الأول كارلوس ألكاراز في خطر عندما فاز الهولندي جريكسبور صاحب الضربات القوية بالمجموعة الأولى وكان يرسل ليتقدم 6-5 في المجموعة الثانية.
لكن سينر المصنف الثاني في البطولة، والذي أظهر بعض القوة التي جعلته بطلا لإحدى البطولات الأربع الكبرى سيطر على المباراة قبل النهاية، ليضمن كسر إرسال منافسه للمرة الأولى في اللقاء عندما كان في أمس الحاجة إلي ذلك، ويتقدم 6-5، ثم حافظ على إرساله ليعادل النتيجة 1-1 ويفرض مجموعة ثالثة فاصلة.
وبعد أن أوقف الخطر تولى اللاعب الإيطالي زمام المبادرة وكسر إرسال جريكسبور المصنف 26 في أول فرصة سنحت له في المجموعة الثالثة، ثم كسر إرساله مرة ثانية ليتقدم 5-1 قبل أن يحسم المباراة بضربة أمامية ناجحة.
وقال سينر، الذي سيلعب بعد ذلك مع الفائز من المباراة بين كريس أوكونيل ومارتن دام "أعتقد أنه حتى المجموعة الأولى كانت متقاربة للغاية، لكنها انتهت (لصالحه).
"حاولت أن أبقى قويا ذهنيا، وهذا ما فعلته. كنت في وضع صعب اليوم.
"كان يوما صعبا بالنسبة لي، لكنني سعيد جدا بالنتيجة".
لكن لم يكن هناك مفر أمام الدنمركي هولغر رونه المصنف السادس سوى الخروج من البطولة بعد أن خسر 6-1 و6-1 على يد فابيان ماروغان في 59 دقيقة.
وسدد اللاعب المجري، المعروف بلمسته الدقيقة وهو أيضا واحد من أصحاب أفضل الضربات الساقطة في الرياضة، 23 ضربة ناجحة واستغل كل الفرص الخمس التي أتيحت له لكسر الإرسال بينما فشل رونه في جميع الفرص الثلاث التي سنحت له.
ويحتل ماروغان المركز 57 عالميا، وسرعان ما اكتسب سمعته باعتباره قاهر الكبار، بعد أن أطاح العام الماضي بألكاراز المصنف الثاني عالميا في الدور الثالث من بطولة روما للأساتذة؛ وهو ما اعتبر على نطاق واسع مفاجأة العام.
كما تغلب اللاعب البالغ من العمر 24 عاما على كاسبر رود المصنف الثامن في بطولة شنغهاي للأساتذة، ووصل إلى دور 16 على الأقل في جميع بطولات الأساتذة الثلاث ذات الألف نقطة التي خاضها.
وسيلتقي ماروغان في الدور المقبل مع الأسترالي أليكسي بوبيرين الذي تأهل بفوزه على التشيكي ييري ليهتشكا 6-4 و6-4.
وبعد خروج الأمريكيين تيلور فريتز وتومي بول وفرانسيس تيافو من الدور الثاني، أصبح بن شيلتون الأعلى تصنيفا بين اللاعبين الأمريكيين المتبقين في البطولة، حيث واصل المصنف 16 طريقه بفوزه على الإسباني مارتن لاندالوسي المشارك ببطاقة دعوة 6-3 و6-4.