تصرف الحكم مع أردا غولر بعد هدف ريال مدريد يثير جدلا (فيديو)

أثار تصرف بابلو غونزاليس، حكم مباراة ريال مدريد وغرناطة، مع التركي أردا غولر، نجم الميرنغي، بعد الهدف الذي سجله جدلا واسعا.

وسجل غولر الهدف الثاني لريال مدريد في شباك غرناطة بالدقيقة 45، والتقطت عدسات الكاميرات الناقلة للمباراة الحكم وهو يتجه ناحية اللاعب التركي ويضحك معه فيما بدا وكأنه يهنئه بالهدف، وقابل لاعب ريال مدريد التصرف بالضحك مع الحكم، وهو ما جعل الجمهور على منصات التواصل الاجتماع في حالة دهشة من الموقف غير المعتاد بين الحكام واللاعبين.