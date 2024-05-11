تصرف الحكم مع أردا غولر بعد هدف ريال مدريد يثير جدلا (فيديو)
أثار تصرف بابلو غونزاليس، حكم مباراة ريال مدريد وغرناطة، مع التركي أردا غولر، نجم الميرنغي، بعد الهدف الذي سجله جدلا واسعا.
وسجل غولر الهدف الثاني لريال مدريد في شباك غرناطة بالدقيقة 45، والتقطت عدسات الكاميرات الناقلة للمباراة الحكم وهو يتجه ناحية اللاعب التركي ويضحك معه فيما بدا وكأنه يهنئه بالهدف، وقابل لاعب ريال مدريد التصرف بالضحك مع الحكم، وهو ما جعل الجمهور على منصات التواصل الاجتماع في حالة دهشة من الموقف غير المعتاد بين الحكام واللاعبين.
وسجل أردا غولر 3 أهداف في الدوري مع ريال مدريد في 210 دقيقة لعبها في الليغا، وهو اللاعب صاحب أفضل معدل أهداف في الدقيقة في البطولة هذا الموسم (هدف واحد كل 70 دقيقة).
وكان ريال مدريد حسم بالفعل لقب الدوري الإسباني في الجولة الماضية بعد فوزه أمام قادش، وخسارة برشلونة من جيرونا.
ويحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 87 نقطة، فيما يأتي غرناطة بالمركز التاسع عشر برصيد 21 نقطة.