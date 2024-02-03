من هي هبة العويضي الحَكمة السعودية التي خطفت الأنظار في موسم الرياض؟ (صور)
خطفت الحكمة السعودية الدولية هبة العويضي الأنظار، في كأس موسم الرياض لموسم 2024، بعد ظهورها الأول في مباراة إنتر ميامي ضد الهلال، ثم الظهور الثاني في مباراة الإنتر والنصر.
وتم اختيار هبة العويضي حكمًا رابعًا في أولى منافسات بطولة كأس موسم الرياض التي جمعت الهلال السعودي وإنتر ميامي الأميركي، بعد اعتمادها الدولي ضمن القائمة الدولية من الفيفا.
كما ظهرت العويضي مرة أخرى في مباراة النصر وإنتر ميامي، أمس الخميس، ولفتت الأنظار إليها.
من هي هبة العويضي؟
هبة العويضي حكم سعودية خريجة جامعة جدة من كلية علوم الرياضة.
وكانت العويضي ضمن 8 حكمات مستجدات اعتمدتهن وزارة الرياضة السعودية في لعبة الجمباز التي نظمت بالرياض في يناير 2021.
وشاركت الحكمة السعودية إلى جانب خالد الأحمري حكامَ ساحة سعوديين في النسخة الرابعة من دورة أكاديمية الحكام، التي نظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022.
وظهرت العويضي حكمة كرة قدم لأول مرة في مواجهة الهلال واليمامة من الدوري الممتاز السعودي للسيدات في نسخته الأولى.
وبعد ظهورها بشكل لافت، انضمت العويضي إلى قائمة الحكام السعوديين المعتمدين لدى الفيفا، ضمن 22 حكماً، والتي أعلن عنها الاتحاد السعودي في ديسمبر الماضي.