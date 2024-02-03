من هي هبة العويضي الحَكمة السعودية التي خطفت الأنظار في موسم الرياض؟ (صور)

وتم اختيار هبة العويضي حكمًا رابعًا في أولى منافسات بطولة كأس موسم الرياض التي جمعت الهلال السعودي وإنتر ميامي الأميركي، بعد اعتمادها الدولي ضمن القائمة الدولية من الفيفا.

كما ظهرت العويضي مرة أخرى في مباراة النصر وإنتر ميامي، أمس الخميس، ولفتت الأنظار إليها.