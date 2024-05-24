هدف صاروخي من الليبي المصراتي يتوج بيشكتاش بكأس تركيا (فيديو)
قاد لاعب الوسط الهجومي الليبي المعتصم بالله المصراتي فريقه بيشكتاش اسطنبول لإحراز لقب كأس تركيا، بعدما سجل هدفا مثيرا وقاتلا في شباك طرابزون سبور في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على ملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول.
وفاز بيشكتاش على ترابزون سبور (3 ـ 2) في نهائي مثير، خطف فيه النجم الليبي هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت محستب بدلا من الضائع عندما كانت المباراة تسير نحو الأشواط الإضافية (2 ـ 2).
وسجل المصراتي هدف الانتصار بتسديدة صاروخية من خارج مناطق الجزاء بعد كرة مرتدة من دفاع طرابزون سبور استقبلها اللاعب الليبي ليرسلها في شباك الحارس شكير.
وكان طرابزون سبور السباق في التهديف بواسطة لاعبه النيجيري بول أونواشو، قبل أن يدرك الجزائري عبد القادر غزال التعادل لبيشكتاش.
وفي الشوط الثاني تقدم أوكان لبيشكتاش لكن الإيفواري بيبي أدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة قبل أن يسجل المعتصم بالله المصراتي هدف التتويج في الدقيقة 90 +4، مهديا فريقه لقب الكأس بهدف رائع.
ويحمل التتويج بالكأس الذي حققه بيشكتاش الرقم 11 في تاريخ النادي، والثاني في السنوات الأربع الأخيرة، فيما يملك قلعة السرايا الرقم القياسي في التتويج بكأس تركيا برصيد 18 لقبا آخرها عام 2019.