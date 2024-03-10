NBA.. سبيرز يهزم غولدن ستيت في دوري السلة الأمريكي

أحرز كيلدون جونسون 22 نقطة، وسيطر على 11 كرة مرتدة، وأضاف زميله جيريمي سوتشان 20 نقطة، ليقودا فريقهما سان أنطونيو سبيرز للفوز خارج ملعبه على غولدن ستيت وريورز 126-113 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأسهم مالاكي برانهام في فوز الفريق الزائر، بإضافة 20 نقطة إلى رصيده.

وسيلتقي الفريقان مجددا في ملعب سان أنطونيو بتكساس، غدا الإثنين.

وسيطر سبيرز على المباراة في منتصف الربع الأول، وحافظ على تفوقه، ليتقدم بفارق 19 نقطة بعد نهاية الربع الثاني وبفارق 17 نقطة بعد انتهاء الربع الثالث، رغم محاولة غولدن ستيت العودة في بداية الربع الثاني.