نهائي قطر والأردن.. نقاط القوة والضعف تحدد الفائز بكأس آسيا

يلعب المنتخب القطري أمام نظيره الأردني على ملعب لوسيل في نهائي كأس آسيا، عقب تفوق الأول على إيران 3/2، والثاني على كوريا الجنوبية 2/0 في نصف النهائي.

وستكون المباراة التي لم يرشح أحد أي طرف فيها للتواجد في نهائي البطولة تاريخية، ليس فقط لأنها الأولى عربيًا في النهائي منذ 2007 عندما تفوقت العراق على السعودية، بل لأنها ستشهد تتويج الأردن للمرة الأولى على الإطلاق، أو انضمام قطر إلى قائمة محدودة للغاية من الفرق التي فازت بلقبين على التوالي، هما السعودية، واليابان، وإيران.

لكن ليفوز هذا أو ذاك، هناك عدة عوامل ستؤثر على النتيجة، لعل أبرزها نقاط القوة والضعف في كل فريق، دعونا نستعرضها فيما يلي: