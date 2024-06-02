ابن نجم النصر السعودي يردُّ على أنباء رحيل والده (صورة)

ردَّ عبدالله بن وليد، نجل وليد عبد الله حارس نادي النصر السعودي، على تقارير رحيل والده عن نادي العاصمة السعودية.

وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية، قد نشرت تقريرًا قالت فيه إن النصر ينوي التخلص من خدمات 6 لاعبين هذا الصيف، على رأسهم: وليد عبد الله، ودافيد أوسبينا، ومحمد قاسم.

وقام عبدالله بن وليد نجل حارس النصر، بنشر صورة قال فيها: " للآن ما في خبر صحيح.. بإذن الله يوقع".