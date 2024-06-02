ابن نجم النصر السعودي يردُّ على أنباء رحيل والده (صورة)

ابن نجم النصر السعودي يردُّ على أنباء رحيل والده (صورة)
ردَّ عبدالله بن وليد، نجل وليد عبد الله حارس نادي النصر السعودي، على تقارير رحيل والده عن نادي العاصمة السعودية.
وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية، قد نشرت تقريرًا قالت فيه إن النصر ينوي التخلص من خدمات 6 لاعبين هذا الصيف، على رأسهم: وليد عبد الله، ودافيد أوسبينا، ومحمد قاسم.
وقام عبدالله بن وليد نجل حارس النصر، بنشر صورة قال فيها: " للآن ما في خبر صحيح.. بإذن الله يوقع".
ويوم الجمعة الماضي، خسر النصر مباراته الأخيرة هذا الموسم، أمام الهلال في نهائي كأس الملك، ليخرج فريق العاصمة السعودية خالي الوفاض هذا الموسم.
وأنهى فريق النصر موسمه بالتتويج ببطولة وحيدة وهي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، وخسر دوري أبطال آسيا، ودوري روشن، وكأس السوبر السعودي، وكأس الملك.
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