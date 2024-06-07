بعد تمديد عقد بيريز.. الكل سعيد في رد بول قبل سباق كندا

تسود أجواء من التفاؤل والارتياح صفوف فريق رد بول متصدر الترتيب في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد تمديد عقد سائقه المكسيكي سيرجيو بيريز لمدة عامين هذا الأسبوع ليستمر في القيادة له إلى جانب بطل العالم ثلاث مرات الهولندي ماكس فرستابن الذي بارك الصفقة.

وخلال المراحل المبكرة من الموسم الحالي تحدثت الكثير من التكهنات عن مستقبل سائقي رد بول بينما رشحت بعض الشائعات عددا من الاسماء للانضمام للفريق ومن بينهم الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري والأسترالي دانييل ريكاردو سائق أر.بي.

وفي يوم الثلاثاء الماضي أوقف رد بول كل هذا التشتيت بينما عبر بيريز وفرستابن عن سعادتهما بما حدث قبل سباق جائزة كندا الكبرى الأحد المقبل.

وقال بيريز (34 عاما) "مثل بقية المواقف يتعين عليك أن تخوض مسارا وهو أمر لا يكون دائما مريحا.

"لذا من الجيد حقا إبعاد الفريق وإيعاد نفسك عن هذا التشتيت عن الطريق حتى يتسنى لنا التركيز على الأداء... وهذا هو أفضل شيء للفريق حسبما أعتقد."

ونتيجة تفوقه يواجه رد بول تحديا من كافة النواحي بينما تسعى فرق فيراري ومكلارين ومرسيدس للتفوق عليه في سباق كندا لذا سيتعين عليه ضبط الإيقاع في الجولة المقبلة.

وحقق فرستابن تفوقا كاسحا في سباق كندا في مونتريال العام الماضي وتقدم تماما على الجميع من مركز الانطلاق الأول حتى النهاية لكنه يواجه منافسه قوية في سعيه لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في حلبة جيل فيلينيف.

وفاز ثلاثة سائقين مختلفين في آخر ثلاثة سباقات بينما فشل فرستابن في الفوز في ثلاثة من آخر ستة سباقات رغم فوزه في 19 من 22 سباقات في الموسم الماضي.

وعن تمديد عقد بيريز قال فرستابن "أخيرا.

"أخبار سعيدة... تمديد عقد شيكو.

"أنا سعيد لأنه سيستمر مع الفريق. نعمل سويا دائما بصورة جيدة وهذا يحقق الاستقرار للفريق."