مسرحية هزلية يديرها خفافيش الظلام.. بيان صاعق لنادي الاتحاد الليبي
وجه نادي الاتحاد الليبي اتهامات خطيرة تجاه لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، معتبرا أن المظالم التي تعرض لها في مباراة الفريق الأول أمام نادي الأولمبي لحساب الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى، أثبتت أن هناك أطرافا لا تريد لنادي الاتحاد أن يتأهل لمجموعة "السداسي المنافس على إحراز اللقب".
وعقب المباراة التي تعادل فيها الاتحاد دون أهداف أمام الأولمبي ، الثلاثاء، ضمن الجولة 8 للدوري الممتاز "دورينا"، هاجمت إدارة نادي الاتحاد لجنة المسابقات ولجنة الحكام بسبب ما اعتبرته مظالم تحكيمية صارخة في حق النادي فضلا عن مساع حثيثة لحرمانه من اللعب في مجموعة اللقب وذلك باتخاذ قرار خوض كل المباريات المتبقية من المرحلة الأولى دون حضور الجمهور.
ونشر الاتحاد عبر صفحته الرسمية بيانا شديد اللهجة، قال فيه إنه "يتابع المهازل التحكيمية التي يقع ضحيتها النادي وآخرها حرمان الفريق من هدف شرعي في مباراة الأولمبي، في مسرحية هزلية مضحكة ومبكية في الآن نفسه."
ووصف البيان أن "هناك مساع من خفافيش الظلام أعداء التنافس الرياضي الشريف لإقصاء الاتحاد من التأهل لسداسي التتويج".
ووجه البيان اتهامات جدية للجنة المسابقات قائلا: "خرج علينا رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة بكتابه الأخير مخاطبًا فيه مجالس الأندية الرياضية المشاركة في منافسات الدوري بلعب الجولات الباقية دون حضور الجمهور، مؤسسًا كتابه بالأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الاتحاد والأولمبي والتي أقيمت أمس الثلاثاء".
ووتابع: "الخطاب الصادر عن رئيس لجنة المسابقات هو حقٌ أُريِد به باطل، وهو حرمان نادي الاتحاد من مؤازرة جماهيره في مباراته المفصلية أمام منافسه السويحلي، في قمة مباريات الجولة الثامنة عشرة من منافسات الدوري الليبي لحساب المجموعة الثانية، وهي مباراة سوف تحدد نتيجة مسار الفريق في التأهل إلى سداسي التتويج".
ويحتل نادي الاتحاد المركز الثالث من المجموعة الثانية برصيد 27 نقطة بعيدا عن المتصدر الأهلي طرابلس الذي يملك 40 نقطة.
ويتأهل 3 أندية من كل مجموعة إلى مرحلة التتويج التي تضم 6 أندية لتحديد بطل الدوري والأندية المتأهلة للمسابقات القارية.