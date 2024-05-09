مسرحية هزلية يديرها خفافيش الظلام.. بيان صاعق لنادي الاتحاد الليبي

ونشر الاتحاد عبر صفحته الرسمية بيانا شديد اللهجة، قال فيه إنه "يتابع المهازل التحكيمية التي يقع ضحيتها النادي وآخرها حرمان الفريق من هدف شرعي في مباراة الأولمبي، في مسرحية هزلية مضحكة ومبكية في الآن نفسه."

ووصف البيان أن "هناك مساع من خفافيش الظلام أعداء التنافس الرياضي الشريف لإقصاء الاتحاد من التأهل لسداسي التتويج".

ووجه البيان اتهامات جدية للجنة المسابقات قائلا: "خرج علينا رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة بكتابه الأخير مخاطبًا فيه مجالس الأندية الرياضية المشاركة في منافسات الدوري بلعب الجولات الباقية دون حضور الجمهور، مؤسسًا كتابه بالأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الاتحاد والأولمبي والتي أقيمت أمس الثلاثاء".

ووتابع: "الخطاب الصادر عن رئيس لجنة المسابقات هو حقٌ أُريِد به باطل، وهو حرمان نادي الاتحاد من مؤازرة جماهيره في مباراته المفصلية أمام منافسه السويحلي، في قمة مباريات الجولة الثامنة عشرة من منافسات الدوري الليبي لحساب المجموعة الثانية، وهي مباراة سوف تحدد نتيجة مسار الفريق في التأهل إلى سداسي التتويج".

ويحتل نادي الاتحاد المركز الثالث من المجموعة الثانية برصيد 27 نقطة بعيدا عن المتصدر الأهلي طرابلس الذي يملك 40 نقطة.

ويتأهل 3 أندية من كل مجموعة إلى مرحلة التتويج التي تضم 6 أندية لتحديد بطل الدوري والأندية المتأهلة للمسابقات القارية.