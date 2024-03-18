بمشاركة تونس وكرواتيا.. اعتماد بطولة مصر ضمن "سلسلة فيفا"

وتابع: "نسعى لتسهيل مهام سلسلة "فيفا" للترويج لمباريات أكبر بين فرق من مختلف القارات، والتي بخلاف ذلك ليس لديها فرص منتظمة للعب مباريات ودية عبر القارات".

وأوضح أن السلسلة تقام في الجزائر، وأذربيجان، والسعودية (بطولتان) بالإضافة إلى سريلانكا عام 2024، قبل انضمام مصر كمستضيف خامس للسلسلة.

وقبل أيام أعلن (الفيفا)، إطلاق سلسلة جديدة من المباريات الدولية الودية تقام في مكان واحد، خلال فترة التوقف الدولي تحمل اسم (فيفا سيريس)، على أن ينطلق مشروع تجريبي في أربع دول الشهر الحالي.

وتهدف المبادرة إلى مساعدة المنتخبات التي لا تحظى بفرصة لمواجهة فرق من اتحادات قارية أخرى؛ إذ سيتحمل الـ"فيفا" تكلفة السفر، رغم عدم وجود ألقاب أو جوائز مالية.