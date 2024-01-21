تصريحات نارية من رياض محرز بعد تعرضه لانتقادات (فيديو)
رد رياض محرز، نجم منتخب الجزائر، على الانتقادات القوية التي يتعرض لها بسبب تراجع مستواه مع منتخب بلاده خلال المشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.
وكان منتخب الجزائر تعادل اليوم أمام بوركينا فاسو 2-2، ومن المقرر أن يواجه منتخب موريتانيا يوم 23 يناير الجاري.
وقال رياض محرز في تصريحات تلفزيونية عقب مواجهة بوركينا فاسو، اليوم السبت: "كل الأشخاص الذين يبقون خلف هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لا نستمع إليهم، أفريقيا ليست عبارة عن مراوغة 3 أو 4 لاعبين، بالنسبة لي من المؤكد أنهم يراقبوني أكثر قليلاً، لدي حرية أقل من الآخرين".
وأضاف نجم الأهلي السعودي: "سنفوز بالمباراة المقبلة وسأسعى لتسجيل هدف، وسنبذل جميعا قصارى جهدنا للتأهل لشعبنا وعائلاتنا".
وتابع: "قمت بالاستعداد جيدا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية وأنا أتحرك بشكل جيد على أرض الملعب".
وانتقل محرز الصيف الماضي من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الأهلي السعودي الذي خاض برفقته حتى الآن 20 مباراة سجل فيها 9 أهداف وصنع 7.
وكان جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، قد دافع بدوره عن محرز، قائلا: "لا أحب فكرة الهجوم على لاعب مثل رياض محرز، كان جيدًا جدًا مؤخرًا، نحن نعتمد أكثر على الجهة اليسرى في الهجوم، مقارنة باليمنى، نحن لا نعتمد على اللاعبين بسبب أسمائهم، ولكن بسبب أدائهم".