تصريحات نارية من رياض محرز بعد تعرضه لانتقادات (فيديو)

رد رياض محرز، نجم منتخب الجزائر، على الانتقادات القوية التي يتعرض لها بسبب تراجع مستواه مع منتخب بلاده خلال المشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وكان منتخب الجزائر تعادل اليوم أمام بوركينا فاسو 2-2، ومن المقرر أن يواجه منتخب موريتانيا يوم 23 يناير الجاري.

وقال رياض محرز في تصريحات تلفزيونية عقب مواجهة بوركينا فاسو، اليوم السبت: "كل الأشخاص الذين يبقون خلف هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لا نستمع إليهم، أفريقيا ليست عبارة عن مراوغة 3 أو 4 لاعبين، بالنسبة لي من المؤكد أنهم يراقبوني أكثر قليلاً، لدي حرية أقل من الآخرين".