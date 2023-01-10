الفيدرالية السويسرية تلغي الحجز على أرصدة وممتلكات عبدالله السعيد

وقرر السعيد اللجوء للمحكمة الفيدرالية السويسرية بعدما بدأ النادي الأهلي في اتخاذ إجراءات الحجز على أرصدة اللاعب البنكية وممتلكاته تنفيذا لحكم من مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية المصرية.

وحصل الأهلي على هذا الحكم بداعي إخلال عبدالله السعيد بالعقد الثلاثي المبرم بين اللاعب والأهلي المصري والأهلي السعودي لحظر انتقال اللاعب إلى أي فريق مصري دون موافقة الأهلي وحال مخالفة هذا البند يسدد اللاعب مليوني دولار.