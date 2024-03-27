منتخب ليشنشتاين يسجل أغرب هدف في تاريخ كرة القدم (فيديو)

سجل مدافع منتخب لاتفيا مارسيس أوس واحدًا من أغرب الأهداف في تاريخ كرة القدم وذلك في مرمى منتخب بلاده في مباراة ودية أمام ليشنشتاين.

وخلال المباراة الودية التي جمعت، الثلاثاء، لاتفيا وليشنشتاين، وهما اثنان من أضعف منتخبات القارة الأوروبية، نجح منتخب ليشنشاتين في افتتاح باب التسجيل بعد 15 ثانية فقط من إعطاء الحكم ضربة بداية المباراة، لكن الأشد غرابة في ذلك أن واحدًا من لاعبي منتخب ليشنشتاين لم يلمس الكرة.

وبدأ منتخب لاتفيا ضربة البداية من منطقة وسط الملعب، لكن لاعبيه تناقلوا الكرة فيما بينهم حتى وصولها للمدافع مارسيس أوس الذي أراد إرجاع الكرة لحارس المرمى لكنه وضعها في الشباك وذلك في غضون 15 ثانية فقط لم يلمس فيها أي لاعب من المنافس الكرة.