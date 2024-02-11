ريال مدريد يكشف تشخيص إصابة بيلينغهام
كشف ريال مدريد عن تعرض الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم الفريق، لإصابة قوية في الكاحل، ستبعده عن مباريات الميرنغي المقبلة.
وتعرض بيلينغهام للإصابة بعد التحام مع بابلو توري، لاعب جيرونا، ولم يستطع استكمال المباراة، ليدفع المدرب كارلو أنشيلوتي بزميله إبراهيم دياز بدلا منه، في الدقيقة 57.
وقال ريال مدريد، في بيان رسمي، إن "نجمه الإنجليزي جود بيلينغهام أصيب بالتواء شديد في كاحله الأيسر، من دون تحديد مدة غيابه".
فيما أشارت تقارير إلى أن مدة غياب اللاعب قد تتجاوز 4 إلى 6 أسابيع من العلاج.
من جانبها، ذكرت صحيفة "ماركا" أن مدة غياب بيلينغهام ستكون أسبوعين على الأقل، ما يعني غيابه عن مواجهة لايبزيغ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما يسعى الدولي الإنجليزي للحاق بالإياب.
وساهم بيلينغهام بشكل كبير في فوز ريال مدريد، أمس السبت، على جيرونا (4-صفر)، وذلك بتسجيله هدفين.
وبفوزه أمس، رفع الميرنغي رصيده إلى 61 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الليغا، بفارق 5 نقاط عن جيرونا الوصيف.