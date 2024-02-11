ريال مدريد يكشف تشخيص إصابة بيلينغهام

كشف ريال مدريد عن تعرض الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم الفريق، لإصابة قوية في الكاحل، ستبعده عن مباريات الميرنغي المقبلة.

وتعرض بيلينغهام للإصابة بعد التحام مع بابلو توري، لاعب جيرونا، ولم يستطع استكمال المباراة، ليدفع المدرب كارلو أنشيلوتي بزميله إبراهيم دياز بدلا منه، في الدقيقة 57.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي، إن "نجمه الإنجليزي جود بيلينغهام أصيب بالتواء شديد في كاحله الأيسر، من دون تحديد مدة غيابه".